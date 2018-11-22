FİNANS

Tüketici güven endeksinde artış

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 4 yükseldi

Tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 4 artış gösterdi. Buna göre ekimde 57,3 olan endeks değeri, kasımda 59,6 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 5,4 artışla 77,5 oldu.
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- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de kasımda yüzde 6,2 artarak 72,8'den 77,4'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüşle 63,4'e indi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi, ekimde 19,2 iken kasımda yüzde 4,8 artışla 20,1 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kasım Tüketici güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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