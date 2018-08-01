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Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulama bugün itibarıyla başlatıldı - Mevcut bin 11 tüketici hakem heyetinin yetki alanları yeniden düzenlendi ve 211 tüketici hakem heyeti karar mercisi olarak yetkilendirildi

Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulama bugün itibarıyla başlatıldı. Bu kapsamda, mevcut bin 11 tüketici hakem heyetinin yetki alanları yeniden düzenlenerek 211 tüketici hakem heyeti karar mercisi olarak yetkilendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tüketici Bilgi Sistemi'nin (TÜBİS) aktif olarak tüketiciler ve tüm tüketici hakem heyetleri tarafından kullanılmaya başlanmasıyla işleyişi kolaylaşan tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Bakanlıkça gerçekleştirilen tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin uygulamanın bugün itibarıyla başlatıldığı belirtilen açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin yetki alanlarının da yeniden belirlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirildiği bildirildi.

- "İhtiyaç halinde yeni heyetler kurulabilecek"

Açıklamada, mevcut bin 11 tüketici hakem heyetinin yetki alanlarının 1 Ağustos itibarıyla yeniden düzenlendiği ve 211 tüketici hakem heyetinin karar mercisi olarak yetkilendirildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkilendirilen tüketici hakem heyetleri, yetki alanlarında kalan ilçelerde yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruları da karara bağlayacak. Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sonucunda, tüketicilerin hak arama yollarına başvurularında herhangi bir hak kaybı olmayacak. Tüketiciler, yaşadıkları uyuşmazlıkla ilgili olarak, tüketici hakem heyetlerine gitmeden, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilmektedir. Başvurularını elektronik ortamda yapmayı tercih etmeyen tüketiciler, yapılanmadan önce olduğu gibi, ikamet ettikleri yerdeki kaymakamlıklara giderek başvurularını yapabilecekler. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde, kaymakamlıklarda başvuru alımı, TÜBİS'e kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme, yetkilendirilmiş hakem heyeti başkanı tarafından yapılacak bilirkişi görevlendirmelerinde, tüketici hakem heyeti, bilirkişi ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi konularda çalıştırılmak üzere bir irtibat personeli bulundurulmaya devam edilecek."

Söz konusu çalışmanın tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik olmadığı belirtilen açıklamada, ihtiyaç halinde, yetkilendirilen tüketici hakem heyetlerinin sayısının artırılabileceği ve yeni heyetlerin kurulabileceği bildirildi.

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Ticaret Bakanlığı TÜBİS tüketici hakem heyeti

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