Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem

Tüketici hakem heyetleri, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda bazı hakem heyetleri bir araya getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren toplam 211 tüketici hakem heyeti karar merci olarak yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dinamik bir uygulama sürecine sahip ve her ilçede kurulu tüketici hakem heyetlerinin, teşkilat yapısının gözden geçirilerek gelişen ve değişen şartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, Bakanlığın onayıyla tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla, il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle hakem heyetlerinin bir araya getirildiği bildirildi.

Söz konusu tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları da yeniden düzenlendiği ve 1 Ağustos'tan itibaren 211 tüketici hakem heyetinin karar merci olarak yetkilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: