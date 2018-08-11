MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tarım ve Orman Bakanlığı şekerli ürünlere ilişkin mevzuatta yapacağı değişiklikle, vatandaşlar mısır şurubundan elde edilen her ürünün etiketinde "nişasta bazlı" ifadesini görebilecek.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu olarak da bilinen Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ), en ucuz ve en fazla mısırdan, ayrıca patates ve buğday gibi bitkilerden elde ediliyor. NBŞ’nin içeriğinde değişen oranlarda fruktoz ve glukoz bulunuyor.

"Sakkaroz" yani sofra şekerindeki glukoz ve fruktoz, moleküler düzeyde bağlı iken NBŞ'de yer alan fruktoz ve glukoz sıvı formda serbest yüzer halde duruyor. Bu farklılığın sağlığa etkileri de her geçen gün hem tüketiciler hem de uzmanlar tarafından daha fazla sorgulanır hale geldi.

Mevcut durumda etiketlerde "Fruktoz şurubu, glikoz şurubu ya da 'NBŞ' kısa adıyla" belirtilen bu şeker türlerinin kullanıldığı gıda etiketlerinin kafa karıştırdığını tespit eden Bakanlık yetkilileri tüketicilerin bu konudaki hassasiyetini de göz önüne alarak yeni bir düzenlemeye gidiyor.