MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tüketici teknolojileri pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışla 16,1 milyar liralık ciroya ulaştı. Pazarı en çok büyüten teknolojiler ise telekomünikasyon ve küçük ev aletleri oldu.

Araştırma şirketi GFK tarafından hazırlanan "GfK TEMAX Türkiye 2018 Üçüncü Çeyrek Sonuçları"na göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, temmuz-eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik büyüme göstererek, 16,1 milyar lira ciro elde etti.

Bu pazarda temmuz ve ağustos aylarında pozitif ilerleyen trendin, eylül ayında artan fiyatlar ve yeni taksit sınırlandırmalarıyla değiştiği gözlemlendi.

Söz konusu dönemde büyümeye en yüksek katkı çift haneli oranlarla telekomünikasyon ve küçük ev aletlerinden gelirken, tüketici elektroniği ve büyük beyaz eşyada tek haneli büyüme oranları kaydedildi.

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Telekom sektörü bu dönemde yüzde 14 büyüyerek 6,7 milyar liralık ciroya ulaştı. Akıllı telefonlarda özellikle operatör bayileri kanalında başlayan taksit sınırlandırması ve tüm kategorilerde artan fiyatlar, tüketici teknolojisi pazarının gidişatını değiştirerek, Eylül 2017'ye göre bu eylülde yaklaşık yüzde 10 daralmaya neden oldu. Telekom sektörünün büyüme hızının kesilmesine yol açan taksit sınırlandırması 1 Eylül'de yürürlüğe girdi. Bu da satışları etkileyerek, geçen senenin aynı ayına göre pazarı adette yüzde 25 daralttı.