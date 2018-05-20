FİNANS

Tüketici teknolojisi pazarına "akıllı telefon" dopingi

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

GfK TEMAX'ın araştırmasına göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 büyüyerek 13,6 milyar liralık ciroya ulaştı - Pazardaki büyümeye en yüksek katkı akıllı telefon satışlarındaki artışla telekom sektöründen gelirken, büyük beyaz eşya ile görüntüleme sektöründe daralma görüldü

ZEYNEP AKYIL - Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 büyüyerek 13,6 milyar liralık ciro elde etti.

Araştırma şirketi GFK tarafından açıklanan "GfK TEMAX Türkiye 2018 Birinci Çeyrek Sonuçları"na göre, Türkiye'deki tükekici teknolojileri pazarı bu yılın ilk çeyreğinde de büyümeye devam etti.

Söz konusu pazarın cirosu, 2018'in ilk üç aylık döneminde yüzde 16 artışla 13,6 milyar lirayı buldu. Pazardaki büyümeye en yüksek katkı akıllı telefon satışlarındaki artış ile telekom sektöründen geldi. Geçen yıl ÖTV indiriminin de etkisiyle yüksek büyüme performansı gösteren büyük beyaz eşya sektörü ile görüntüleme sektörü daralan sektörler olurken, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri sektörleri pozitif büyüme yakaladı.

Tüketici teknoloji ürünleri pazarının alt gruplarına bakıldığında, telekom sektörü bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek 6,7 milyar liralık ciro elde etti. Akıllı telefon satışlarındaki artış ile 5.5 inç ve üzeri akıllı telefonlara olan talep cirosal büyüme trendini olumlu etkiledi.

Bilgi teknolojileri sektörü ise aynı dönemde yüzde 8 büyüyerek 1,3 milyar liralık ciro kaydetti. Büyüme üzerinde en yüksek etkiye sahip ürün grupları masaüstü ve dizüstü bilgisayarları oldu. Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörünün cirosu yüzde 8 artış göstererek 135 milyon dolara çıktı.

- Büyük beyaz eşya sektörü daraldı

Geçen yılın şubat ayında başlayan ÖTV kampanyasıyla 2017 yılını yüzde 20 büyüyerek tamamlayan büyük beyaz eşya sektörünün cirosu ise bu yılın ilk çeyreğinde düşüş gösterdi.

Buna göre, sektör bu dönemde yüzde 6,5 daralarak 2,6 milyar liralık ciro elde etti. Sektörde cironun yüzde 36'sı buzdolapı satışlarından geldi. Alt kategorilerde büyüme kaydedilen ürün grubu kurutma makineleri olurken, kalan tüm kategorilerde daralma gözlendi. Küçük ev aletleri sektörü ise yılın ilk çeyreğini yüzde 20 büyüyerek ve 1,2 milyar liralık ciro yaptı.

Cirosal olarak en iyi performanslar, sıcak içecek hazırlama makineleri, gıda hazırlama, tost makineleri, elektrikli süpürgeler, saç şekillendiriciler, ütü, kadın/erkek tıraş makineleri, saç kurutma makineleri, narenciye/katı meyve sıkacakları ve fritöz satışlarında görüldü.

Tüketici elektroniği sektörünün de cirosu geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 1,8 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde ultra yüksek çözünürlüklü TV’lerin payı yüzde 44'ten yüzde 50'ye çıkarken, büyük ekran televizyonlardaki satışlar artış göstermeye devam etti. Buna karşın görüntülüme sektörü ise yüzde 24 daralarak 23 milyon liralık ciro elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
GFK tüketici teknolojisi ürünleri pazarı

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