Tüketici teknolojisi sektörü beyaz eşya satışlarıyla büyüdü

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüyerek 14,2 milyar lira ciro elde etti. Bu dönemde büyük beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla pazara en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.

Araştırma kuruluşu GfK Temax'ın verilerine göre, Türkiye tüketici teknolojisi pazarında, kasım ayında başlayan ve bu yılın ilk çeyreğinde devam eden ÖTV indirimi sayesinde büyük beyaz eşya sektörü yüksek büyüme oranı yakaladı. Küçük ev aletleri, çift basamaklı büyüme yakalayan sektörlerden biri olurken, diğer gruplarda daralma yaşandı.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüyerek 14,2 milyar lira ciroya ulaştı.

Söz konusu dönemde yaklaşık 3,5 milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sektörü cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyüme performansını yakaladı.

Büyük beyaz eşya sektöründe, tüm ürün gruplarında iki haneli büyüme gözlemlenirken, sadece fırın ürün grubunun büyüme seviyesi daha düşük seviyede kaldı.