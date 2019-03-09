FİNANS

Tüketici teknolojisine 61 milyar lira harcandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

GfK Temax'ın araştırmasına göre, geçen yıl tüketici teknolojisi ürünleri pazarı önceki yıla göre yüzde 11,6 büyüyerek 61 milyar liralık ciroya ulaştı - Geçen yıl son çeyrekte artan fiyatlar ve taksit sınırlandırmalarıyla bilgi teknolojileri pazarı yüzde 19,8, telekomünikasyon pazarı yüzde 19,5 daraldı - ÖTV indirimlerinin etkisiyle beyaz eşya pazarı yüzde 55,4 ve küçük ev aletleri pazarı yüzde 15,5 büyüdü

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,6 büyüyerek 61 milyar liralık ciro kaydetti.

Araştırma kuruluşu GfK Temax'ın verilerine göre, tüketici teknoloji pazarında temmuz ve ağustos aylarında pozitif ilerleyen trend, eylül ayında artan fiyatlar ve yeni taksit sınırlandırmalarıyla beraber değişkenlik gösterdi.

Tüketici teknolojisi pazarı yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 61 milyar liraya yükselirken, burada en yüksek payı 27 milyar lirayla telekomünikasyon sektörü aldı. Söz konusu pazarı 15,7 milyar lira ile büyük beyaz eşya, 7,3 milyar lirayla tüketici elektroniği, 5,5 milyar lira ile küçük ev aletleri, 4,7 milyar lirayla da bilgi teknolojileri takip etti.

Son çeyrek verileri karşılaştırıldığında tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yüzde 0,7'lik bir büyüme performansı ile 14,9 milyar lira ciro elde ettiği görüldü. Kurlara bağlı artan fiyatlar ve yeni taksit sınırlandırmalarının etkisiyle bilgi teknolojileri pazarı yüzde 19,8, telekomünikasyon pazarı yüzde 19,5 daraldı.

Tüketici teknolojisi pazarına olumlu etkiyi ise ÖTV indirimlerinin etkisiyle son çeyrekte başarılı bir performans gösteren büyük beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaptı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde büyümeye en yüksek katkı yüzde 55,4'lük artış ile büyük beyaz eşya ve yüzde 15,5'lik artışla küçük ev aletlerinden gelirken, tüketici elektroniği pazarı yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

Büyük beyaz eşya sektöründe, tüm kategorilerde büyüme gözlenirken en düşük büyümeler derin dondurucu ve fırın toplamında görüldü. Küçük ev aletlerinde de gelişen teknoloji ile pratikleşen ürünler büyümeyi tetikledi. Yeni nesil Türk kahve makinelerinin etkisiyle sıcak içecek hazırlama ve "power blenderların" etkisiyle gıda hazırlama en çok büyüyen kategoriler oldu.

- Akıllı telefon pazarı yüzde 21 daraldı

Telekom sektörü geçen yılın son çeyreğinde 5,7 milyar liralık ciro elde etti. Bu durumda en büyük pay akıllı telefon kategorisinden geldi. Akıllı telefon pazarı son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre cirosal olarak yüzde 21 daraldı.

Akıllı telefon fiyatlarındaki kur etkisi ve taksit sınırlamasıyla birlikte, pazar adetsel olarak orta segment ürünlere kaydı ve son çeyrekte yüzde 27 daralma yaşandı. Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar yüzde 60'ın üzerinde ciro büyümesiyle bir önceki çeyrekteki performansını sürdürdü.

- Bilgi teknolojilerini oyun sektörü ayakta tuttu

Bilgi teknolojileri sektöründeki daralmayı en çok tetikleyen önemli ürün grupları tablet ve dizüstü bilgisayarlar oldu.

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle masaüstü ve dizüstü bilgisayarların cirosunda düşüş yaşanırken, oyun bilgisayarlarının ve ultra ince dizüstü bilgisayarların satışları sektöre pozitif katkı sağladı.

- Televizyonda ultra yüksek çözünürlük modası sürüyor

Tüketici elektroniği sektörü de 2018 dördüncü çeyrekte 2 milyar lira ciro ile 2017'nin aynı dönemine göre hemen hemen aynı seviyede kaldı.

Sektörde tek büyüyen TV kategorisinde, geçen sene aynı döneme göre yüzde 1 cirosal büyüme yakalanırken, ultra yüksek çözünürlüklü TV’lerin cirodan aldığı pay bir önceki sene yüzde 48 iken 2018 dördüncü çeyrekte yüzde 52’ye ulaştı, "smart" ürünlerin payı da yüzde 70'ten yüzde 73'e yükseldi.

- Ofiste tanklı yazıcılar tercih edildi

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü 2018 son çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 küçülerek 152 milyon liralık ciroya geriledi.

Bu sektörde 2018 ve 2017 seneleri karşılaştırıldığında en çok büyüme çok fonksiyonlu yazıcılardan gelmekle birlikte lazer tonerlerinde de çift haneli büyüme gerçekleşti.

Tanklı yazıcılar segmenti "fiyat / performans" değerlendirmesi nedeniyle tercih edilirken çok fonksiyonlu yazıcılar pazarını büyüttü.

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Anahtar Kelimeler:
GfK TEMAX tüketici teknolojisi

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