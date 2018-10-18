FİNANS

Tüketicilerden "döviz düştü fiyatları indirin" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Tüketici örgütü temsilcileri, döviz kurundaki yükseliş gerekçe gösterilerek fiyat artışlarına gidilen hizmet ve ürünlerde, kurlardaki düşüşe bağlı olarak indirim yapılması çağrısında bulundu - Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: - "7 liranın üzerine çıkan dolar 5,5 liraya doğru gerilemeye başladı. Tüketiciler olarak merak ediyoruz; zam için pozisyon alan satıcı ve sağlayıcılar, dövizin düşmesiyle indirime gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Şu an tüketicilerimizin acil beklentisi bu konuda" - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: - "Dövizi gerekçe gösterip yüzde 100'ün üzerinde artış yapanlar bu noktada acaba ne yapacaklar, bekliyoruz, izliyoruz"

SİNAN BALCIKOCA - Tüketici örgütü temsilcileri, dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek zam yapılan hizmet ve ürünlerde, kurlardaki geriye gidişe bağlı indirim yapılmasını istedi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 2-3 ay içinde döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların fiyatlarını, yeni duruma göre ayarlayarak artırdığını söyledi.

Yılmaz, zamların açık ve gizli şekilde yapıldığını vurgulayarak, bu arada fırsatçılar ve stokçuların da bir şekilde bu durumu lehlerine çevirmeye çalıştığını ifade etti.

Devletin bu konuda denetimlerinin sürdüğünü ve çalışmaları takdir ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi ise yeni bir durumla karşı karşıyayız. 7 liranın üzerine çıkan dolar 5,5 liraya doğru gerilemeye başladı. Tüketiciler olarak merak ediyoruz; zam için pozisyon alan satıcı ve sağlayıcılar, dövizin düşmesiyle indirime gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Şu an tüketicilerimizin acil beklentisi bu konuda. Bu ağır zam yükünün hafifletilip, hafifletilmeyeceği ve bunun bir nebze de olsa tüketicinin sırtından alınıp alınmayacağı konusunu tüketici dikkatle izlemektedir."

- Tüketiciler sosyal medyada indirim istiyor

Yılmaz, dövizdeki düşüşün tüketiciler tarafından yakından izlendiğini ve sosyal medyada en fazla konuşulan konuların başında geldiğini vurgulayarak, "Tüketiciler net bir şekilde indirim bekliyor. Dövizdeki bu düşüşün tüketici fiyatlarına yansımasını istiyor." dedi.

Tüketicinin en temel ihtiyaçları olan ekmek, su, elektrik, doğal gazı da içine alan tüm ürünlerin fiyatında geriye gidişin olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Sonuç itibarıyla piyasaya sunulan tüm mal ve hizmetler üzerinden zam görmüş olan kalemlerde bir indirim olup olmayacağı konusunda tüketici dikkatli olarak piyasayı izlemektedir." ifadesini kullandı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilen stokçuların ve fırsatçıların, halkın temel gıda ürünleri üzerinden rant sağlamak için fiyatlarla oynadığını vurguladı.

Haziranda üretilerek market rafına konulan domates salçasının fiyatının, ağustosta 'domatese zam geldi' diye 5,45 liradan 11,99 liraya yükseldiğini belirterek, "Yani dolarla nasıl bir alakası oldu da domates salçasının fiyatı iki katından fazla arttı. Bundan 4 ay önce üretilen salçanın fiyatındaki artışın hiçbir makul sebebi olamaz. Bu, olsa olsa vurgunculuktur." dedi.

Ağaoğlu, su fiyatlarının da yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suyu Amerika'daki dereden mi doldurup getiriyorlar. Doğa, dağda kendiliğinden çıkan suyun nasıl bir maliyet artışı olabilir? Damacana plastik ham maddesinden yapılıyor, 'ham madde fiyatı arttı' mazereti ne derece mantıklı. Bunlar tüketici aklıyla alay mı ediyorlar. Bu damacanalar en az 20-30 defa kullanılıyor. Damacananın maliyetindeki artışın 20'de birini koysalar belki bir izahı olabilir. Bunlar suyun fiyatını yüzde 70'e varan oranda artırdılar."

Döviz kurundaki düşüşün sürdüğünü dile getiren Ağaoğlu, "Dolar 5,7'nin altına düştü. Tüm temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar aşağıya indirilmelidir. Böylelikle kur vurguncularının da ellerindeki koz alınmış olacaktır. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik, şebeke sularında da indirim olmalı. Yerli muz bir anda 5 liradan 12,99'a, limon 4 liradan 12 liraya çıkarılarak sözde indirimle 10 liradan etiketlendirildi. Dövizi gerekçe gösterip yüzde 100'ün üzerinde artış yapanlar bu noktada acaba ne yapacaklar, bekliyoruz, izliyoruz." diye konuştu.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandıEvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı
Turizmde 40 milyon turist beklentisiTurizmde 40 milyon turist beklentisi
Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldiAraplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa döviz kuru indirim talebi tüketici örgütleri

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmde 40 milyon turist beklentisi

Turizmde 40 milyon turist beklentisi

Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi

Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi

Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'

'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'

'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira

'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.