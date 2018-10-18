SİNAN BALCIKOCA - Tüketici örgütü temsilcileri, dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek zam yapılan hizmet ve ürünlerde, kurlardaki geriye gidişe bağlı indirim yapılmasını istedi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 2-3 ay içinde döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların fiyatlarını, yeni duruma göre ayarlayarak artırdığını söyledi.

Yılmaz, zamların açık ve gizli şekilde yapıldığını vurgulayarak, bu arada fırsatçılar ve stokçuların da bir şekilde bu durumu lehlerine çevirmeye çalıştığını ifade etti.

Devletin bu konuda denetimlerinin sürdüğünü ve çalışmaları takdir ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi ise yeni bir durumla karşı karşıyayız. 7 liranın üzerine çıkan dolar 5,5 liraya doğru gerilemeye başladı. Tüketiciler olarak merak ediyoruz; zam için pozisyon alan satıcı ve sağlayıcılar, dövizin düşmesiyle indirime gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Şu an tüketicilerimizin acil beklentisi bu konuda. Bu ağır zam yükünün hafifletilip, hafifletilmeyeceği ve bunun bir nebze de olsa tüketicinin sırtından alınıp alınmayacağı konusunu tüketici dikkatle izlemektedir."