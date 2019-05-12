FİNANS

Tüketicilerin çoğu internet reklamlarından rahatsız

FİNANS HABERLERİ  | 12.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de her 3 tüketiciden 2'si internette çıkan reklamlardan rahatsız olurken, yüzde 33 ile “içeriğin ortasında beliren reklamlar” en fazla rahatsızlık duyulan oldu - İnternette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirten her 4 kişiden 1'i reklamları, web sitelerini yavaşlattığını düşündüğü için, her 5 kişiden 1'i de bilgisayarlarına virüs bulaştırdığı için istemiyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de her 3 tüketiciden 2'si internette çıkan reklamlardan rahatsızlık duyarken, yüzde 33 ile “içeriğin ortasında beliren reklamlar" en çok istenmeyenler arasında ilk sırasında yer aldı.

Araştırma şirketi GfK ve Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında tüketicilerin internette çıkan reklamlar ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri incelendi.

Her üç tüketiciden ikisi internette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirtirken, söz konusu tüketicilere en çok hangi reklam türünden rahatsızlık duyduğu sorulduğunda, yüzde 33 ile “içeriğin ortasında beliren reklamlar” birinci sırada yer aldı.

Bu reklamları sırasıyla yüzde 26 ile “kendiliğinden oynamaya başlayan sesli videolar" ve yüzde 21 ile "içeriğin üstünde çıkan ve içinde geri sayma olan reklamlar" takip etti.

- İnterneti yavaşlattığı düşünülüyor

İnternette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirten her 4 kişiden 1'i reklamlardan, ilgilendikleri web sitesinin yavaş açılmasına neden olduğu için, her 5 kişiden 1'i de bilgisayarlarına virüs bulaştırdığı için rahatsız olduğunu belirtti.

Bu kişilerin yüzde 31’i rahatsız olmalarına rağmen reklam gösterimi olan ve ücretsiz mobil uygulamaları veya internet üyeliklerini tercih edeceğini ifade ederken rahatsız olan tüketicilerin büyük çoğunluğu yüzde 91'i internette reklam çıkmasını engelleyen bir uygulama / eklenti olan Adblocker’ı kullanmadığını bildirdi.

GfK tarafından senede üç kere gerçekleştirilirken araştırmada söz konusu bulgular Ocak 2019’da Türkiye’de 15 ilde 15 yaş ve üzeri bin 240 tüketici ile bilgisayar destekli yüz yüze görüşme sonucu elde edildi.

Araştırmaya göre rahatsız olunan reklam türleri ve oranları şöyle:

Reklam türü Yüzde İçeriğin ortasında belirenler 33 Kendiliğinden oynamaya başlayan sesli videolar 26 İçeriğin üstünde çıkan ve içinde geri sayma olanlar 21 İçeriğin önüne geçip sayfayı kaplayanlar 19 Sitede aşağı indikçe sabit kalanlar 17 Ekranın alt bölümünü kaplayıp ortada sabit kalanlar 15 Yanıp sönen renkleri değişenler 12 Üstüne gelince büyüyenler 12 İçinde hareketli görüntüler olanlar 11 "Reklam geç" butonu olmayanlar 8 Başka bir sitede gördüğüm ürünle ilgili olanlar 5

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Anahtar Kelimeler:
Araştırma şirketi GfK internet reklam

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