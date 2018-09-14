FİNANS

"Tüketicinin en büyük yaptırımı boykottur"

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "Serbest piyasada suyu 25 kuruşa aldığımız yerler de var, 25 liraya aldığımız yerler de. Buna müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Bu yüzden tüketicinin en büyük yaptırımı boykottur" - "Türkiye'de bankaların hesap işletim ücretinin geri alınmasını yalnızca 100 kişiden 10'u talep ediyor. Bu oran çok düşük"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Serbest piyasada suyu 25 kuruşa aldığımız yerler de var, 25 liraya aldığımız yerler de. Buna müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Bu yüzden tüketicinin en büyük yaptırımı boykottur." dedi.

Şahin, bazı ziyaretler için geldiği Konya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin tüketici lehine açtığı davaların hiçbirinde masraf olmadığını söyledi.

Kamu yararına çalışan birliğin anayasal güvence altında olduğunun altını çizen Şahin, tüketicilerin haklarına sahip çıkmasının önemine değindi.

- Yüzde 10'u hakem heyetine başvuruyor

Şahin, geçen yıllarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) banka masraflarıyla ilgili yetkinin verilmesinin ardından banka şikayetlerinde azalma görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bankaların hesap işletim ücretinin geri alınmasını yalnızca yüz kişiden 10'u talep ediyor. Yani 100 kişi kandırılıyor, fazla ücret ödüyor. Bunların sadece yüzde 10'u hakem heyetine başvurup hakkını geri alma mücadelesi veriyor. Bu oran çok düşük. Tüketicinin 'bir sorunla karşılaştıktan sonra ne yapmalıyız' yerine, 'o sorunla karşılaşmamak için neler yapmalıyız' konusuna dikkat etmesi lazım. Buna da tüketicinin bilinçlenmesi diyoruz. 'Bunu yapacağım ancak burada sorun yaşabilir miyim' diye en başından düşünmesi gerekiyor. Tüketici bu noktada gerekli araştırmaları yaparak hataya düşmekten kurtulur."

- "Cezalar daha caydırıcı olmalı"

Şahin, gıda fiyatlarında yaşanan artışa karşı tüketicinin bazı sorumlulukları olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Serbest piyasada suyu 25 kuruşa aldığımız yerler de var, 25 liraya aldığımız yerler de. Buna müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Bu yüzden tüketicinin en büyük yaptırımı boykottur. Bizim de bunun dışında yapacağımız pek bir şey kalmıyor. Memnuniyetimizi kendimize, şikayetimizi de bütün dostlara söyleyeceğiz. Döviz kurunun yükselmesiyle maliyeti artmadığı halde fiyat artışına giden işletmeler için cezalar daha caydırıcı olmalıdır. Bakanlık her ne kadar bunu yapanlara 50 bin lira ceza kesiyor olsa da bu ceza caydırıcı değildir. Zira bu para bir şirketin bir günlük cirosu demektir."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesiKidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi
İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boykot Konya tüketici Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.