"Tüketicinin hak kaybı olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, "Bin 11 olan tüketici hakem heyeti sayısını 211 hakem heyetine indirgedik. Bunun çeşitli nedenleri söz konusuydu. Gelişen ve değişen koşullar, bizim bu kararları almamıza neden oldu. Sayının düşmüş olması tüketicilerin mağdur olmaları sonucunu asla doğurmuyor. Bu, bir kapatma çalışması değil." dedi.

Uzunoğlan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması dolayısıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, tüketici hakem heyetlerinin ilk defa 1995'te hukuk sistemine dahil edildiğini söyledi.

Tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar çok güzel işler yaptığını ve önemli kararlar aldığını belirten Uzunoğlan, "Tüketicilerin hak arama konusundaki cesaretlerini son derece artırdılar. Hakem heyetleri tüketicilere hem daha az masraflı hem daha hızlı bir şekilde karar verebilme imkanı sağlayabildi. Tüketicilerimizin rahatlıkla başvuru yapabildiği mekanizmalar olması hasebiyle tüketiciler tarafından çok önemsenen bir kurum oldu." diye konuştu.