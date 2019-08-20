FİNANS

"Tüketicinin hak kaybı olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan: - "Bin 11 olan tüketici hakem heyeti sayısını 211 hakem heyetine indirgedik. Bunun çeşitli nedenleri söz konusuydu. Gelişen ve değişen koşullar, bizim bu kararları almamıza neden oldu. Sayının düşmüş olması tüketicilerin mağdur olmaları sonucunu asla doğurmuyor. Bu, bir kapatma çalışması değil"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, "Bin 11 olan tüketici hakem heyeti sayısını 211 hakem heyetine indirgedik. Bunun çeşitli nedenleri söz konusuydu. Gelişen ve değişen koşullar, bizim bu kararları almamıza neden oldu. Sayının düşmüş olması tüketicilerin mağdur olmaları sonucunu asla doğurmuyor. Bu, bir kapatma çalışması değil." dedi.

Uzunoğlan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması dolayısıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, tüketici hakem heyetlerinin ilk defa 1995'te hukuk sistemine dahil edildiğini söyledi.

Tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar çok güzel işler yaptığını ve önemli kararlar aldığını belirten Uzunoğlan, "Tüketicilerin hak arama konusundaki cesaretlerini son derece artırdılar. Hakem heyetleri tüketicilere hem daha az masraflı hem daha hızlı bir şekilde karar verebilme imkanı sağlayabildi. Tüketicilerimizin rahatlıkla başvuru yapabildiği mekanizmalar olması hasebiyle tüketiciler tarafından çok önemsenen bir kurum oldu." diye konuştu.

Uzunoğlan, tüketicinin hak aramasında lokomotif görevi gören, kurulduğu günden bugüne kadar 14 milyonun üzerinde başvuruyu karara bağlayan tüketici hakem heyetlerinin yargının üzerindeki iş yükünü de ciddi bir şekilde hafiflettiğini, kurumun tüketici bilincinin gelişmesinde de önemli bir rol oynadığını anlattı.

Tüketici hakem heyetlerinin bilinirlik düzeyinin de arttığını vurgulayan Uzunoğlan, şunları kaydetti:

"Tüketici hakem heyetlerini geçen yıl bu zamanlarda yeniden yapılandırdık. Bu doğrultuda, bin 11 olan tüketici hakem heyeti sayısını 211 hakem heyetine indirgedik. Bunun çeşitli nedenleri söz konusuydu. Gelişen ve değişen koşullar, bizim bu kararları almamıza neden oldu. Sayının düşmüş olması, tüketicilerin mağdur olmaları sonucunu asla doğurmuyor. Bu bir kapatma çalışması değil. Zaman zaman kamuoyunda, 'Tüketici hakem heyetleri kapatıldı.' şeklinde ifade ediliyor. Biz bunun kapatılma olmadığını söylüyoruz. Sadece hakem heyetlerinin tüketicilerinin başvuru yerlerinin değiştiğini söylüyoruz. Sadece karar merci değişmiş oldu. Bu anlamda tüketicinin bir hak kaybı olmaması için de her türlü tedbiri almaya gayret gösteriyoruz."

Uzunoğlan, 2014 yılında tüketici heyetlerine 5,5 milyon başvuru geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sonrasında 3,5 milyon, daha sonra 1,5 milyon ve bu yılın ilk yedi ayında 350 bin civarında başvurumuz var. Aslında rutin bir döneme giriyoruz. Ortalama yıllık 550 bin civarında olacak bir başvuru sayısından bahsediyoruz. O yoğun dönemleri geride bıraktık ve o yoğun dönemlerin üzerimizde bıraktığı negatif etkileri de atmaya başladık. Gerçekten çok olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldık. Şu anda daha yönetilebilir, kontrol edilebilir bir başvuru düzeyine sahibiz. Önümüzdeki dönemde başvuru sayısını artıracak bir konunun olmadığını düşünüyorum."

Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz de tüketicinin korunması hakkında kanunun toplumun tüm bireylerini ilgilendirdiğini, bu kanunun tüketicinin bilinçlenmesinin yanında mal ve hizmetlerde kalitenin artmasına katkı sağladığını söyledi.

Mal ve hizmet üretim ve tüketiminde sağlanacak yüksek standardın bir medeniyet ölçütü olduğunu belirten Tokgöz, "Tüketici hakem heyetlerinin gerçekleştirdiği iş, toplumu doğrudan ilgilendirmektedir ve çok önemlidir." dedi.

Daha sonra Ticaret Uzmanı Fazıl Şal'ın bir bilgilendirme sunumu yapmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

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