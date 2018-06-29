Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici sorunlarının çözümünün kamusal ve özel paydaşlarla sivil toplum örgütleri arasında iş birliğini zorunlu kıldığını bildirdi.

Tüfenkci, Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 döneminde hazırlanan projenin tüketici sorunlarına çözüm üretme noktasında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanlık olarak, tüketim alışkanlıklarının yanı sıra daha önce görülmeyen ticari uygulamaların ve yeni hukuka aykırılık biçimlerinin varlığına tanık olduklarını belirten Tüfenkci, "Tüketici sorunlarının çözümünün aynı zamanda, konuyla ilgili çalışan kamusal ve özel paydaşlarla sivil toplum örgütleri arasında iş birliğini de zorunlu kıldığını görüyoruz." dedi.

Tüfenkci, projeyle tüketici bilincini geliştirmeyi ve tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerini desteklemeyi hedeflediklerine dikkati çekerek çalışmaların tüketicilerin bilinç düzeylerinin artırılacağı etkin bir halkla ilişkiler kampanyasını da içerdiğini dile getirdi.