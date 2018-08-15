FİNANS

"Tüketicinin yerli markalara eğilimi bir yılda yüzde 25 arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Çağrı Hipermarketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kara: - "Son bir yılda içecekten temizliğe birçok kategoride yerli markalara tüketici eğilimi yüzde 20-25 arasında arttı. Yerel markalar cirolarını son bir yılda, hem kilogram ve litre hem de fiyat bazında artırmaya başladı. Burada ciddi bir ivmelenme var." - "Kısa vadede karlılık değil, ülke ekonomisine uzun vadede katma değer üretmek ve tüketiciye daha iyi ürün sunmak için gıda piyasasına yatırım yapıyoruz" - "Elektroniğin her türlü alternatifi var ama gıda sektöründe maalesef marka bağımlılığı önde" - "Uzun vadede düşünüldüğünde, genç nüfusun olduğu, tüketimin her geçen gün arttığı, sosyal adalet konusunda tabana yönelik 16 yıldır yapılan çalışmalarla, çok ciddi bir tüketici endeksimiz var"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Çağrı Hipermarketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kara, "Son bir yılda içecekten temizliğe birçok kategoride yerli markalara tüketici eğilimi yüzde 20-25 arasında arttı. Yerel markalar cirolarını son bir yılda, hem kilogram ve litre hem de fiyat bazında artırmaya başladı. Burada ciddi bir ivmelenme var." dedi.

Mahmut Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda sektöründe 1985'li yıllardan bu yana varlık gösterdiklerini, organize perakendeye 1998'de girdiklerini hatırlattı.

Bu ayın başında 54 olan şube sayısını yaptıkları yatırımlarla artırmaya devam ettiklerini belirten Kara, "Devamında 55 ve 56'ıncı şubelerimizi açtık. Yarın da 57'nci şubemizi açacağız. Son 15 günde 3 şube açtık. Eylül başında 3 şube daha açacağız." diye konuştu.

Her açtıkları şubenin, bin metrekare civarında alışveriş alanı, bin metrekare de depolardan oluştuğunu ifade eden Kara, her mağazalarında 45-50 kişinin çalıştığını, şu anda 2 bin 850 personelleri bulunduğunu anlattı.

Mağazalarında yerli markaların olabildiğince raflarda en ön sıralarda yer almasını sağladıklarını kaydeden Kara, tüketiciye daha iyi fiyat, daha hijyenik şartlarda hizmet verebilmek için üretime yönelik yatırımlar da yaptıklarını, kendilerine ait bir zeytin işleme tesisleri bulunduğunu söyledi.

Kara, "Özellikle böyle dönemde istihdamın, moral ve motivasyonun önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası baskı araçları olmadan da istihdama yönelik adımlar atmayı önemsiyoruz. Kısa vadede karlılık değil, ülke ekonomisine uzun vadede katma değer üretmek ve tüketiciye daha iyi ürün sunmak için gıda piyasasına yatırım yapıyoruz. Fizibiliteyi doğru yaparak doğru noktalara yatırım yapmak önemli." şeklinde konuştu.

Şirketlerinde, herhangi bir yabancı yatırımcı olmadan, yabancı fon dahil edilmeden varlıklarını sürdürmek istediklerini dile getiren Kara, Anadolu Yakası'nda 36, Avrupa Yakası'nda 16 ve İzmit'te 5 şubeleri olduğunu, yarın Bağcılar'da açacakları şubenin ardından Kayaşehir, Esenler ve Esenyurt ile de şube yatırımlarına devam edeceklerini aktardı.

Kara, Türkiye genelinde ciro sıralamasında 6'ncı olduklarını belirterek, öz sermayeleri ile büyüyen, doğru noktaları seçmek için çalışan bir şirket olduklarını, finansal dalgalanmalara karşı dayanıklı olmayı önemsediklerini vurguladı.

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- "Yerli ürünlerin satışında özellikle son dönemde ciddi bir hareketlenme var"

Mahmut Kara, bu yıl toplamda 12 milyon liralık yatırım yapmış olacaklarını ifade ederek, "Bunun neredeyse tamamı yeni mağaza yatırımı, çok küçük bir kısmı da zeytin üretimimizin ek tesisleri." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kara, şunları kaydetti:

"Bence elektronik ve özel tüketim konusunda çok doğru bir karar. Özellikle gıda ve bazı diğer sektörlerde bunun için zamana ihtiyaç var. Tüketici alışkanlıklarını değiştirmek çok kolay olmuyor. Elektroniğin her türlü alternatifi var ama gıda sektöründe maalesef marka bağımlılığı önde. Biz yerel zincirler olarak bunu, yerel markaları daha ön plana çıkararak, daha uygun fiyatla sunarak engellemeye çalışıyoruz. Bu açıdan Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğru bir karar ama uzun vadede çaba sarf etmek gerek. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapıldığında çok iyi sonuçlar alınacağına inanıyoruz.

Gıda sektöründe yerli ürünlerin satışında özellikle son dönemde ciddi bir hareketlenme var. Hükümetimizin KOBİ'lere yaptığı yardımlar, teşvik bölgelerindeki üretime yönelik destek ve krediler üreticimizi ciddi bir yatırım alanına getirdi. Tabii bu biraz uzun vadeli bir iş. Bu hızı sürdürürsek, destek ve teşvikleri üretim alanında sürdürürsek, gıdada yerli ürün satış oranlarının gittikçe artacağına inanıyorum. Son bir yılda içecekten temizliğe birçok kategoride yerli markalara tüketici eğilimi yüzde 20-25 arasında arttı. Yerel markalar cirolarını son bir yılda, hem kilogram ve litre hem de fiyat bazında artırmaya başladı. Burada ciddi bir ivmelenme var. Bunu çok uzun vadeli düşünmek gerek."

- "Çok ciddi bir tüketici endeksimiz var"

Çağrı Hipermarketleri Yönetim Kurulu Başkanı Kara, şirket olarak yılda mevcut mağaza sayısının yüzde 10-15'i kadar yeni mağaza açtıklarını, birim metrekarede de en yüksek ciro hedefinde olduklarını, bu anlamda önemli ödüller aldıklarını söyledi.

Müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını, hedef ve amaçlarının bu çerçevede şekillendiğini dile getiren Kara, büyümeyi çok dengeli sağlamak istediklerini ifade etti.

Kara, yerli firmaların ekonomideki pozisyonuna ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıllarda yerli firmalarımız maalesef kurumsallaşmak yerine, ileri yıllardaki karlılığı gözetmek yerine, kısa vadede kar realizesine gidip yabancı yatırımcılarla hızlıca ortaklık kurdular ya da sattılar. Oysa uzun vadede düşünüldüğünde, genç nüfusun olduğu, tüketimin her geçen gün arttığı, sosyal adalet konusunda tabana yönelik 16 yıldır yapılan çalışmalarla, çok ciddi bir tüketici endeksimiz var. Ama maalesef yerli firmalarımız ve yatırımcılarımız 'Karı realize edelim, yabancı ortak alalım, yabancılara satalım' anlayışına girdiler. Uzun vadede hiç karlı değil."

Mahmut Kara, Türk şirketlerinin işine iyi sahip çıktığı, reel sektörün içinde olduğu, insan kaynağını doğru kullandığı ve kaynaklarını idareli kullandığı sürece daha da büyüyeceğini sözlerine ekledi.

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Çağrı Hipermarketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kara

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