Tüketiciyi yanıltan ambalajlı ürünlere sıkı denetim

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, tüketiciyi korumak amacıyla geçen yıl 3 bin 339 hazır ambalajlı ürünün denetimi yapılırken, mevzuata aykırı bulunanlar için 154 bin 356 lira ceza uygulandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla bakanlık tarafından piyasadaki veya kullanımdaki ürünler, teknik düzenlemelere uygunluğu ve güvenliği açısından yoğun bir şekilde denetlendi.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından ölçü ve ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller ile petrol ve LPG piyasasına yönelik muayene ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

- Sayaçlardan taksimetrelere kadar denetim

Yasal metroloji alanında geçen yıl 1 milyon 315 bin 418 ölçü aleti denetlenirken, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 3 bin 830 ürün için toplam 4 milyon 219 bin 800 lira ceza uygulandı.

Tartı aletleri ürün grubunda 200 bin 479 denetim sonucu 1 milyon 285 bin 125 lira, sayaçlar ürün grubunda 705 bin 39 denetim sonunda 2 milyon 867 bin 443 lira ve taksimetre ürün grubunda 63 bin 180 denetim sonucu 67 bin 232 lira ceza verildi.