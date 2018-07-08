TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, son zamanlarda vatandaşlara, bazı bankaların kartları ile ile ilgili “Kart iadenizi almak için son gün, aidatınız almak için lütfen bize başvurun” şeklinde SMS ve link gönderildiğini söyledi.

Koçal, bu linklere tıklandığında vatandaşın telefonuna ücret yansıdığını, bazı vatandaşlara ise 100 TL ödemeli kargo yolu ile dilekçe gönderildiğini kaydederek, bazı vatandaşlardan da SMS yolu ile ilgili gelen link tıklandığında kredi kartı bilgileri istendiği yönünde şikayet telefonları geldiğini aktardı.

Vatandaşların bu tür SMS’leri dikkate almaması gerektiğini vurgulayan Koçal, “SMS yolu ile gelen link tıklandığında istenen kredi kartı bilgiler verilmemeli, kredi kartı aidatı alabilmek için gönderilen ödemeli kargolar alınmadan iade edilmelidir.” dedi.

Koçal, “Bankaların haksız yere kredi kartı aidatları almışsa bunun iadesi için çözüm yeri ilçe kaymakamlıklarında bulunan tüketici hakem heyetleridir.” şeklinde konuştu.

Aziz Koçal, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 31/3 maddesinde “Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır.” hükmünün yer aldığını belirterek, bu hükme rağmen bankaların tüketicilere aidatsız kredi kartı sunmadıkları gibi, mevcut kartlardan aidat talep etmeye devam ettiğini anlattı.