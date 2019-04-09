FİNANS

TÜLOMSAŞ ile lokomotifler dijitalleşiyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

TÜLOMSAŞ bünyesinde yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan "Dijital Dönüşüm Ofisi" belirlediği yol haritası doğrultusunda ilk olarak lokomotif sistemlerini dijital hale getiriyor - Bu kapsamda Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi DE10000'de yer alan tüm elektrik-elektronik kumanda sistemlerinin tasarımları ve çalışma algoritmalarının geliştirilmesi TÜLOMSAŞ Ar-Ge Merkezi tarafından gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) bünyesinde 1,5 yıl önce oluşturulan "Dijital Dönüşüm Ofisi", lokomotif sistemlerini dijitalleştiriyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi DE10000'de yer alan tüm elektrik-elektronik kumanda sistemlerinin tasarımları ve çalışma algoritmalarının geliştirilmesi TÜLOMSAŞ Ar-Ge Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elektrik-elektronik kumanda sistemlerinin bir parçası olan TLMS (TÜLOMSAŞ Locomotive Monitoring System) ile DE10000 Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifi'nin alt sistemlerinden gerçek zamanlı olarak alınan verilerin, yazılımları şirket personeli tarafından gerçekleştirilen UIC612 standartlarındaki kullanıcı arayüzlerinin bulunduğu HMI'lar (Human Machine Interface) üzerinden makiniste aktarılması sağlanıyor.

Bunun yanı sıra yazılımlar vasıtasıyla ilgili alt sistemlere ait 200 civarında veri, uzaktan takip, diyagnostik ve kayıt amaçlı kullanılabiliyor.

Hayata geçirilen sistemle araç kontrol, dizel motor, soğutma ve fren kontrol ünitesi gibi ünitelerin bilgilerin görüntülenmesinin yanında marş ve cer verilmesi, dizel motor run, stop, rölanti komutları ile ilgili olarak şartların müsaitlik bilgileri, cer motorlarına ait akım, tork, devir, sıcaklık, patinaj bilgileri, makinist kumanda girişleri ve tüm sistemlere ait spesifik bazı ek veriler de görüntülenebiliyor.

- Veriler kayıt altına alınacak

Yapılan dijitalizasyon çalışmaları sayesinde eski lokomotiflerdeki analog sistemlere nazaran makinist ile lokomotif arasındaki etkileşim çok daha ergonomik hale getirildi. Ayrıca, arıza kayıtları, spesifik alarm durumları ve makinistin lokomotif kullanım alışkanlıkları ile ilgili istatistiksel değer teşkil eden veriler de kayıt altına alınacak.

Lokomotif geliştirme, yeni sistem entegrasyonu, arıza onarım ve bakım/revizyon süreçlerinde test ve arıza bulma işlemlerini daha kolay hale getirecek olan TLMS sayesinde bahsi geçen süreçlerde maliyet ve zaman tasarrufu yapılarak müşteri isteklerine uygun ürünün zamanında oluşturulması daha kolay hale getirildi.

TLMS sayesinde, dizel elektrikli manevra lokomotiflerinde olmak üzere orta vadede hibrit lokomotifler, elektrikli ve dizel elektrikli ana hat ve manevra lokomotifleri, dizel hidrolik lokomotifler ve milli YHT'de (Yüksek Hızlı Tren) kullanılmak üzere yerlilik oranı ve katma değeri yüksek yeni nesil TKYS'lerin (Tren Kontrol ve Yönetim Sistemleri) TÜLOMSAŞ Ar-Ge Merkezi tarafından minimum maliyetlerle üretilmesi amaçlanıyor.

Devreye alınan sistem, 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek EURASİA RaiL Fuarı'nda da ilk defa sergilenecek milli elektrikli manevra lokomotifinde ziyaretçilere tanıtılacak.

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eskişehir tülomsaş

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