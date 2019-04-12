ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği" proje yarışmasında birincilik ödülü aldı.

TÜLOMSAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknolojik gelişmelerle dikkati çekmeye devam eden şirket, enerjiyi etkin ve verimli kullanarak ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Şirket, bu hassasiyetinden dolayı, 11-12 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı etkinlikleri kapsamında "Sanayide Enerji Verimliliği" proje yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

"Enerji Verimli Endüstriyel Tesis" (EVET) kategorisinde, Bakanlığın veri tabanı "Enerji Verimliliği Portalı"na kayıtlı olan ve enerji tüketim bilgilerini her yıl düzenli gönderen yaklaşık 20 işletmenin değerlendirilmesi sonucu TÜLOMSAŞ, enerji yoğunluğunu en çok azaltan işletme oldu.

TÜLOMSAŞ, enerji yoğunluğunu 2010-2014 yılları referans enerji yoğunluğuna (REY) göre son üç senede (2015-2017) ortalama yüzde 44,4 azaltarak "Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı" alt sektöründe birinciliği elde etti. Sanayide verimlilik artışında örnek gösterilen şirket adına ödülü, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü adına Genel Müdür Yardımcısı Ali Yaşar Nal aldı.

