"Tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi hizmeti sunuyoruz"

İSTANBUL(AA) - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Türkiye'deki tüm binalar için 2020'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması gerektiğini belirterek, "Mantolama sistemlerimizin uygulandığı ve belli kriterlerin sağlandığı binalara Enerji Kimlik Belgesi veriyoruz. Böylece garantili ısı yalıtım sistemlerimiz ile yapıları koruma altına alırken, bina sahiplerine de Enerji Kimlik Belgesi hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, Kalekim, 5 yıl ürün, 2 yıl uygulama garantisi sunduğu mantolama sistemleri ile binalarda yüzde 50'ye varan enerji tasarrufunun yanı sıra yaz-kış konforlu bir yaşam standardı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, yalıtım konusunda hayata geçirilen en önemli uygulamalardan birinin Enerji Kimlik Belgesi olduğunu belirterek, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği gereğince, Türkiye'deki tüm konutların 1 Ocak 2020'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Akbaş, "Binaları beyaz eşya gibi A'dan G'ye kadar sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi'nde yüksek sınıflandırmaya sahip olmanın en etkin yolu ise ısı yalıtımı yaptırmaktır." ifadesini kullandı.