"Tüm ekonomik sorunlarımızın temel çözümü ihracattır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tüm ekonomik sorunların temel çözümünün ihracat olduğunu belirterek, "Formül çok basit; harcadığımızdan daha fazla kazanacağız." ifadesini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftalarda açıklanan ödemeler dengesi verileri ve hizmet ihracatındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ilk 5 ayında cari açığın 27,7 milyar dolara ulaştığını belirten Gülle, "Cari açık konusu ülkemizin önemli sorunlarından birisi. Bu çözülemeyecek bir sorun değil elbette, özel sektörümüzün gayretleri ve hükümetimizin destekleri ile bu cari açığı azaltacak güce sahip olduğumuzu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cari açığın, hatta tüm ekonomik sorunların temel çözümünün ihracat olduğunu vurgulayan Gülle, "Cari açığı kapatabilmenin formülü çok basit; harcadığımızdan daha fazla kazanacağız. Hem mal hem de hizmet ihracatını artırabilirsek bu konuda mesafe kaydedebiliriz. Bugün ekonomide 2023 hedeflerine ulaşabilmemizin tek yolunun ihracat olduğu artık herkesin malumu. TİM başkanlığına aday olduğumda koyduğum ilk hedeflerden biri dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelebilmekti. 'Bu ülke aldığından daha fazlasını ihraç etmeli, açık vermemeli, açığın finansmanı ile uğraşmamalı' dedik." değerlendirmesinde bulundu.