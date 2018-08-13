FİNANS

"Tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız"

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "ABD'nin uluslararası hukuka sığmayan tavırlarını şahsım ve 5 milyon üyemiz adına şiddetle kınıyorum. Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "ABD'nin uluslararası hukuka sığmayan tavırlarını şahsım ve 5 milyon üyemiz adına şiddetle kınıyorum. Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, kurdaki artışın siyasi hesaplar sonucunda gerçekleştiğini bildirdi.

Güçlü bir ekonominin temel dayanağının üretim olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Her kesim Türk çiftçisi gibi davranmalı, işine gücüne odaklanmalı, spekülasyonlardan uzak durmalıdır. Kişisel hesaplar bir kenara bırakılmalı, atacağımız her adımda ülke menfaatini göz önünde bulundurmalıyız. Ekonomik taaruza üreterek karşı duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye ekonomisini hedef alan atakların, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz dünkü değil, kökü binlerce yıl geriye dayanan koca bir medeniyetiz. ABD bunun bilinciyle hareket etmeli, bizim düşmanlığımızı değil dostluğumuzu kazanmalıdır. Sadece kendi coğrafyasında değil dünyanın her köşesinde söz sahibi olabilecek güçlü ve saygın bir ülkeyiz. ABD'nin uluslararası hukuka sığmayan tavırlarını şahsım ve 5 milyon üyemiz adına şiddetle kınıyorum. Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız. Gün birlik olma günüdür. Milli paramız Türk lirasıdır ve her Türk vatandaşı parasının arkasında durmalıdır."

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ABD'nin yaptırım kararı çiftçi kurdaki artış Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB

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