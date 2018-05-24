TÜMSİAD Başkanı Doğan AK Parti'nin seçim beyannamesini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, AK Partinin seçim beyannamesinde yer alan "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" alt başlığının erken seçim sonrasında bekledikleri ekonomik düzenlemeleri açıklar nitelikte olduğunu belirterek, "Bizler de TÜMSİAD olarak bu çalışmalar kapsamında üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beyannamede dikkat çeken alt başlıkları değerlendiren Doğan, "Yüksek, nitelikli ve kapsayıcı büyüme ile istihdama öncelik verilmesi ve bu kapsamda yeni kararlar alınması, yerli üretimi destekleyecek ve KOBİ'lerimizin de rahat bir nefes almalarını sağlayacaktır. Özel sektörün piyasalardaki rolünün arttırılacak olması da yerli ve milli üretime katkıda bulunacak. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimizdeki payının artırılması, ülkemizi daha da rekabetçi bir konuma getirecektir." açıklamasında bulundu.

Milli gelirden araştırma ve geliştirmeye ayrılan bütçenin yüzde 2'ye çıkarılmasının Türkiye'yi daha fazla teknoloji üreten konumuna yükselteceğini aktaran Doğan, üretimin çoğalması kapsamında artacak olan ihracat rakamlarının dışa bağımlılığı da azaltacağını dile getirdi.