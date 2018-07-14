TÜMSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından sağladığı kenetlenmenin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vücut bulan milletçe ve devletçe birlikte hareket etme ruhu, tarihimizden de aldığımız ilhamla ümit ediyoruz ki 2023 vizyonu doğrultusunda ekonomik başarılarımız için bir vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk Milleti'nin 15 Temmuz 2016’da milli egemenliğe yapılan işgale hep birlikte karşı koyduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin, inancını ve vatanını savunmak için meydanlara akın ettiğini anımsattı.

Söz konusu darbe girişiminde darbecilerin gözü dönmüş bir şekilde, sivil halka silah kullanmaktan çekinmediğini ifade eden Doğan, "Milletimiz bu kalkışmanın başarılı olmasına izin vermedi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı hem cesaret verici olması hem de tüm milletimizi meydanlarda birleştirmesi sebebiyle çok önemliydi." değerlendirmesini yaptı.