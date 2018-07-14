FİNANS

TÜMSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 20:30 | Son Güncelleme

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vücut bulan milletçe ve devletçe birlikte hareket etme ruhu, tarihimizden de aldığımız ilhamla ümit ediyoruz ki 2023 vizyonu doğrultusunda ekonomik başarılarımız için bir vesile olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından sağladığı kenetlenmenin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vücut bulan milletçe ve devletçe birlikte hareket etme ruhu, tarihimizden de aldığımız ilhamla ümit ediyoruz ki 2023 vizyonu doğrultusunda ekonomik başarılarımız için bir vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk Milleti'nin 15 Temmuz 2016’da milli egemenliğe yapılan işgale hep birlikte karşı koyduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin, inancını ve vatanını savunmak için meydanlara akın ettiğini anımsattı.

Söz konusu darbe girişiminde darbecilerin gözü dönmüş bir şekilde, sivil halka silah kullanmaktan çekinmediğini ifade eden Doğan, "Milletimiz bu kalkışmanın başarılı olmasına izin vermedi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı hem cesaret verici olması hem de tüm milletimizi meydanlarda birleştirmesi sebebiyle çok önemliydi." değerlendirmesini yaptı.

Doğan şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016’da ortaya çıkan 'Millet iradesi' ile haince girişime karşı vatanını ve geleceğini savunan kadirşinas milletimiz, bu milletin asla esaret altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Yeni Türkiye için vücut bulan millet iradesi bir daha darbe girişimlerinin yaşanmaması için ekonomik, sosyal ve kültürel her türlü prangaları ortadan kaldıracak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önünü açmıştır. 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası fiilen hayata geçirilen yeni sistemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yeni yürütme ile de Büyük Türkiye idealinin ilk ve en büyük adımı atılmış oldu."

- "Hedeflerine kilitlenmiş bir milletiz"

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yaralarını sararak yola devam edeceğini ifade eden Doğan, 15 Temmuz'un Türk Milleti'ni kenetlediğini kaydetti.

Doğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vücut bulan milletçe ve devletçe birlikte hareket etme ruhu, tarihimizden de aldığımız ilhamla ümit ediyoruz ki 2023 vizyonu doğrultusunda ekonomik başarılarımız için bir vesile olacaktır. Biz sivil toplum kuruluşlarına da ekonomimizin gelişimi için, milletimizin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda büyük görevler düşmektedir. Yeni Türkiye için vücut bulan millet iradesiyle, milli üretimimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kültür, eğitim, sanayi gibi temel yapı taşlarımızı oluşturan konularda millileşmeyi tamamlamalıyız. Bizler hedeflerine kilitlenmiş bir milletiz. Ne oyuna geleceğiz ne de 'Büyük Türkiye' hedeflerimizden vazgeçeceğiz. Milletin geleceği için canını ortaya koyarak şehadet şerbetini içen askerlerimize, polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hem bizler hem de gelecek nesiller 15 Temmuz şehitlerine ve gazi vatandaşlarımıza minnettar kalacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz TÜMSİAD Yaşar Doğan

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