"Tunceli kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisi"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Tunceli olarak kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisiyiz ve normal istihdamda da yine Türkiye'de ilk 10'a girmiş durumdayız." dedi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü öncülüğünde, SGK İl Müdürlüğü, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda, "2019 İstihdam Seferberliği"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sonel, burada yaptığı konuşmada, ocak ayında düzenlenen "Türkiye Ekonomi Şurası"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu, bunun üzerine ilgili birimlerin çalışmaya başladığını belirtti.

İstihdamın önemine işaret eden Sonel, "İş ve aş verenin elini öpmek lazım, onları sırtımızda taşımamız lazım." ifadesini kullandı.

Tunceli'de istihdamda önemli aşama kaydettiklerini dile getiren Sonel, şöyle devam etti:

"Valilik ve Belediye Başkanlığı görevine başladığımızda kentimiz istihdamda 81. sıradaydı. Allah razı olsun çok değerli girişimcilerimiz, çalışma arkadaşlarımız sayesinde hep beraber ilk 10'lara girdik. Şu an Tunceli olarak kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisiyiz ve normal istihdamda da yine Türkiye'de ilk 10'a girmiş durumdayız."