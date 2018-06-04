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Tunceli'de tekstilde ilk ihracat gerçekleşti

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de geçen yıl kurulan tekstil fabrikasında bu yıl üretilen ürünler ilk ihracat olarak Polonya'ya gönderildi.

Tunceli'de tekstilde ilk ihracat gerçekleşti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de geçen yıl kurulan tekstil fabrikasında bu yıl üretilen ürünler ilk ihracat olarak Polonya'ya gönderildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, fabrikadan yılda 85 milyon euro'luk ihracat yapılacağını söyledi.
Kentte geçen yıl Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimiyle Tuncelili iş adamı Selçuk Bozkurt tarafından kurulan tekstil fabrikası ilk ihracatını gerçekleştirdi. 225 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında, kesim ve dikimi yapılan ürülerinin ilk partisi tamamlanarak TIR ile Polonya'ya gönderildi. Fabrikadan 8 Avrupa ülkesine daha ihracat planlandığı belirtildi.
Vali Tuncay Sonel, tekstil fabrikasından ihracatın kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"11 ay önce Tunceli'de Valilik ve Belediye Başkan Vekilliği görevine başladığımızda istihdam en önemli sorunlarımızdan biriydi. '100 vatandaşımızın aynı anda çalışacağı bir fabrika açacağız' dediğimizde hayal geliyordu. Çok şükür şu an açtığımız üç tekstil fabrikası ve özel çağrı merkezinde 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. İstihdamda 81 il arasında sonuncuyken yapılan bu fabrikalarla ve iş alanlarıyla ilk 10'a girdik. Tekstil fabrikalarından birini açan Selçuk Bozkurt kardeşimiz aslen Tuncelili olup, Adana'da iş adamımız. Sağ olsun şu an 225 vatandaşımıza iş verdi ve burada kapasiteyi 500'e çıkaracak. İşte ilk etapta burada çalışan ve çoğunluğunu hanım kardeşlerimizin oluşturduğu tekstil fabrikasından ilk ihracatını yapıyor. Yılda 85 milyon euro sadece bu fabrikadan ihracat yapılacak.Tuncelili kadınlarımızın yapmış oldukları ürünler şu an Avrupa'nın 8 ülkesinde satışa sunulacak. Tunceli ve memleketimize hayırlı olsun.Tunceli'mizde ilkleri gerçekleştirmek bizim için çok önemli. En önemlisi de Tuncelili vatandaşlarımız iş sahibi oldu.Tunceli'de istihdam başta olmak üzere yapmış olduğumuz çalışmalarda her türlü desteği veren sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz."

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Tunceli'de tekstilde ilk ihracat gerçekleştiTunceli'de tekstilde ilk ihracat gerçekleştiTunceli'de tekstilde ilk ihracat gerçekleşti

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