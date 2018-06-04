FİNANS

Tunceli'den Avrupa'ya tekstil ihracatı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

11 ay önce göreve başlayan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleriyle kurulan tekstil fabrikası ilk ihracatını Polonya'ya yaptı - Sonel: - "Yılda 85 milyon avro sadece bu fabrikadan ihracat yapılacak. Tuncelili kadınlarımızın yapmış oldukları ürünler Avrupa'nın 8 ülkesinde satışa sunulacak"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 11 ay önce göreve başlayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in teşebbüsüyle kurulan tekstil fabrikası ilk ihracatını Polonya'ya gerçekleştirdi.

Sonel'in öncülüğünde biri Pertek ilçesinde, ikisi Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan tekstil fabrikalarında 700 civarında istihdam sağlanırken yıl sonuna kadar bu rakamın 2 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, OSB'de faaliyet yürüten Peri Tekstil Fabrikası'nda çalışan 225 işçinin 5 ayda ürettiği ürünler ilk olarak Polonya'ya ihraç edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"11 ay önce Tunceli'de valilik ve belediye başkan vekilliği görevine başladığımızda istihdam en önemli sorunlarımızdan biriydi. '100 vatandaşımızın aynı anda çalışacağı bir fabrika açacağız' dediğimizde hayal geliyordu. Çok şükür açtığımız üç tekstil fabrikası ve özel çağrı merkezinde 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. İstihdamda 81 il arasında sonuncuyken yapılan bu fabrikalarla ve iş alanlarıyla ilk 10'a girdik. Tekstil fabrikalarından birini açan Selçuk Bozkurt kardeşimiz aslen Tuncelili olup Adana'da iş adamımız. Sağ olsun şu an 225 vatandaşımıza iş verdi ve burada kapasiteyi 500'e çıkaracak. İşte ilk etapta burada çalışan ve çoğunluğu hanım kardeşlerimizin oluşturduğu Peri Tekstil Fabrikası'nda ilk ihracat yapılıyor. Yılda 85 milyon avro sadece bu fabrikadan ihracat yapılacak. Tuncelili kadınlarımızın yapmış oldukları ürünler Avrupa'nın 8 ülkesinde satışa sunulacak. Tunceli ve memleketimize hayırlı olsun. Tunceli'mizde ilkleri gerçekleştirmek bizim için önemli. En önemlisi de Tuncelili vatandaşlarımız iş sahibi oldu. Tunceli'de istihdam başta olmak üzere yapmış olduğumuz çalışmalarda her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz."

Açıklamada, Polonya'nın ardından Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Çekya ve Romanya'ya da kısa sürede ihracat yapılacağı vurgulandı.

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ihracat istihdam tekstil Tunceli Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel

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