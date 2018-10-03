FİNANS

Tunceli'nin tek mezbahası kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de kasap Ali Çiçek, 2 yıl önce kredi çekip 4 milyon lira harcayarak yaptırdığı mezbahayı kapatma kararı aldı.

Tunceli'nin tek mezbahası kapandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de kasap Ali Çiçek, 2 yıl önce kredi çekip 4 milyon lira harcayarak yaptırdığı mezbahayı kapatma kararı aldı. Devlet yetkililerinden yardım sözü aldığını belirten Çiçek, "Ancak hiçbir destek görmediğimiz için tesisi kapatmak zorunda kaldık" dedi.
Tunceli il merkezinde bulunan tek hayvan kesim ve et paketleme tesisi, bugünden itibaren faaliyetine son verdi. Mezbaha sahibi Ali Çiçek, 2 yıl önce kredi çekerek tesisi faaliyete geçirdiğini ve devlet yetkililerinden yardım sözü aldığını belirterek, "Ancak hiçbir destek görmediğimiz için tesisi kapatmak zorunda kaldık. Kesimhaneyi en modern teknoloji ile kurduk ve faaliyete geçirdik. 4 milyon liradan fazla bir paraya mal oldu. Tesis aynı zamanda Tunceli'nin tek mezbahası durumundaydı. Bizim en büyük sorunumuz su sorunuydu. Tunceli'nin bütün yetkilileri, her defasında yardım sözü verdiler ama bütün girişimlerimize rağmen yardım yapılmadı. Tunceli'deki kasap ve marketler artık bizde hayvan kesimi yapamayacak. Her gün 5-10 kilometreden tankerle su getirip, işletmeyi çalıştırıyorduk. Ancak maliyetler attı. Kesim için getirilen hayvan sayısı zaten az ve çalışan işçinin maaşını ödemeyemez duruma geldik. Bu nedenle kesimhaneyi kapatmak zorunda kaldık" diye konuştu.
Destek verilmesi halinde kesimhaneyi yeniden faaliyete geçireceğini söyleyen Ali Çiçek, "Tunceli esnafı dışarıya bağımlı kalacak, köylü hayvanını satamayacak ve çalışan 10 kişi işsiz kalacak. Bu duruma çok üzülüyoruz ama maliyetlerin geldiği durum ortada. Su sorunumuz istenirse anında çözüme kavuşur. Tesisin su sorunu çözülür ve kredimizi ödeyecek duruma gelirsek, tesisi tekrar faaliyete geçiririz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'nin tek mezbahası kapandıTunceli'nin tek mezbahası kapandı

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Koç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruzKoç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz
Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldıYumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Koç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz

Koç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz

Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı

Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı

450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı

450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.