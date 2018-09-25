FİNANS

"Tunus Ülke Günü ve İşbirliği Fırsatları" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Türk Eximbank'ta Uluslararası Ticaret Finansı Uzmanı Sinem Pozantı: - "Türk Eximbank, ihracat kredilerinin yüzde 45'ini tek başına veriyor" - Global Yatırım Holding Direktörü Mehmet Ali Deniz: - "Tunus, bürokrasi ve devlet sistemi olarak Afrika'da oturmuş bir ülke"

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank'ta Uluslararası Ticaret Finansı Uzmanı Sinem Pozantı, Türk Eximbank'ın, ihracat kredilerinin yüzde 45'ini tek başına verdiğini bildirdi.

Pozantı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği "Tunus Ülke Günü ve İşbirliği Fırsatları" toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'ın, kredi büyüklüğünde Türkiye'nin 9. bankası olduğunu söyledi.

Türk Eximbank'ın, ihracat kredilerinin yüzde 45'ini tek başına verdiğini bildiren Pozantı, "Türk Eximbank, kendi bünyesi altında hem sigorta hem kredi imkanı veriyor." dedi.

Global Yatırım Holding Direktörü Mehmet Ali Deniz de Tunus'un, faaliyet göstermek istedikleri ülkelerden biri olduğunu ve 5 yıldan beri Tunus ile ilgilendiklerini ifade etti.

Deniz, Tunus'un turizm ve kruvaziyer turizmde önemli ülkelerden biri, bürokrasi ve devlet sistemi olarak da Afrika'da oturmuş bir ülke olduğunu belirterek, "Tunus'ta insan kalitesi oldukça yüksek. Herkes Fransızcaya hakim." dedi.

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- "Tunus'ta bulunmaktan ve çalışmaktan keyif alıyoruz"

GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt AŞ Genel Müdür Yardımcısı Alper Soylu ise Tunus'ta bulunmaktan ve çalışmaktan keyif aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tunus'ta herhangi bir zorluk ile karşılaşmadık. Bugüne kadar 40'dan fazla ülkede 300'den fazla projeyi tamamlamış bir şirketiz. Şu anda aktif olarak devam etmekte olan 6 projemizden biri Tunus'taki elektrik santrali projesi... 450 megavat gücünde... Tunus'un başkentine yaklaşık 20-25 kilometrelik mesafedeki projeye geçen yıl ağustos ayında başladık. Önümüzdeki yılın haziran ayında ilk aşamasını tamamlamış olacağız. Arkasından Mayıs 2020'de tüm projeyi tamamlamış olacağız."

İşkaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin Ercan, Tunus'un uluslararası standartlarda yetenekleri olduğunu belirterek, "Biz altyapıyı Tunus'a götürüp Afrika'ya açılabiliriz. Tunus'ta Türkiye'nin 10-15 yıl önceki hali var." dedi.

Dost İnşaat ve Proje Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bora Yılmaz, 1,5 yıldır Tunus'ta olduklarını hatırlatarak, "Tunus, bizim ikinci evimiz. Tunus ile ortak kültür, ortak tarih ve ortak geleceğimiz var. Tunus'un 2020 vizyonu ile beklediğimiz ihaleler var. Türkiye'de edindiğimiz tecrübeleri Tunus'a kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Tunus'ta Türk dizilerinin çok sevildiğini ifade eden Yılmaz, Tunus'ta her 10 kişiden 3-4'ünün Türkiye hakkında bilgiye sahip olduğunu söyledi.

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Tunus Ülke Günü ve İşbirliği Fırsatları

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