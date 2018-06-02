Tüplerin dolum ve periyodik muayeneleri

Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp veya tüp demetlerinin güvenli şekilde kullanımına ve periyodik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp veya tüp demetlerinin güvenli bir şekilde doldurulması ve periyodik muayeneleriyle deney, bakım ve tamirlerinin usulüne uygun şekilde yapılabilmesi için gereken esaslar belirlendi.

Buna göre, üzerinde imalatçı bilgisi bulunmayan tüp veya tüp demetlerine dolum yapılamayacak. Dolumcu tarafından tüp veya tüp demetlerinin gözle muayenesi sırasında bir kusur tespit edilir veya bundan şüphe duyulursa dolum yapılmayacak ve mülkiyet sahibine bilgi verilecek.

- Servis Sistemi oluşturulacak

1 Temmuz 2005'ten önce piyasaya arz edilen ve Pi işareti taşımayan tüp demetlerine 1 Ocak 2024'ten itibaren dolum yapılmayacak.