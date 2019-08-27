FİNANS

Tüpraş, Türkiye’nin ilk özel sektör lokomotif ithalatını yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul, 27 Ağustos ( DHA) - Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, İsviçreli demiryolu araçları üreticisi Stadler ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, EURODUAL tipteki yedi hibrit lokomotif satınalımı ile, Türkiye’nin özel sektördeki ilk lokomotif ithalatını yapacak.

İstanbul, 27 Ağustos ( DHA) - Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, İsviçreli demiryolu araçları üreticisi Stadler ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, EURODUAL tipteki yedi hibrit lokomotif satınalımı ile, Türkiye’nin özel sektördeki ilk lokomotif ithalatını yapacak.
Stadler ile imzalanan anlaşmadan çok memnun olduklarını anlatan Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, “Stadler ile yaptığımız bu anlaşma, bir özel sektör demiryolu şirketi için Türkiye’ye ilk lokomotif ithalatı anlamına geliyor. Güçlü EURODUAL lokomotiflerin filomuza dahil olması, demiryolu operasyonlarımıza destek verecek ve rekabette güçlü bir şekilde öne çıkmamıza yardımcı olacak” dedi.
Stadler Valencia Genel Müdürü Inigo Parra, “Bu anlaşma, demiryolu işletmecilerine birçok ekonomik ve çevresel fayda sağlayan yeni lokomotif ailesinin geliştirilmesine yönelik taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor” dedi.
Körfez Ulaştırma ile imzalanan anlaşma ile Stadler Valencia tarafından geliştirilen ve üretilen yeni nesil Co’Co’ lokomotiflerin toplam satış miktarı 74 adede ulaşmış olduğu belirtildi. Türkiye’nin ilk hibrit lokomotifleri ünvanını taşıyacak olan bu lokomotifler yük taşımacılığı hizmetlerinde kullanılacağı gibi Körfez Ulaştırma’nın operasyonel verimliliğini de artıracak.
Tüpraş'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan, Türkiye'nin ilk özel demiryolu işletmecisi Körfez Ulaştırma, Tüpraş ürünlerinin demiryolu ile taşınması amacı ve Türkiye’de demiryolu yük taşımacılığında büyüyerek önemli bir rol oynamak vizyonu ile kuruldu. Faaliyetlerine Aralık 2017’de başlayan şirket bugüne kadar operatör ve organizatör sıfatıyla 3 milyon ton ürün taşıdı. Körfez Ulaştırma, Tüpraş/Körfez Ulaştırma sahipliğindeki 439 vagon ve kiralanmış diğer vagonların yanında, Türkiye Devlet Demiryolları'ndan alınan/kiralanan 10 dizel lokomotif ile faaliyetlerini yürütüyor.

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