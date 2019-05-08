FİNANS

Tüpraş yılın ilk çeyreğinde 7,2 milyon ton satış gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

Sanayi devinin ilk üç ay yurt içi satış miktarı 5,2 milyon ton, ihracatı ise 2,1 milyon ton oldu

KOCAELİ (AA) - Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'ın 2019 yılının ilk çeyreğinde toplam satış miktarı 7,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, kuruluşun, üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile destekleyerek Türkiye akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ocak ayına 53,9 dolar/varil seviyesinden başlayan Brent ham petrol fiyatının, OPEC ülkeleri ve Rusya’nın kesinti anlaşmasına devam eden yüksek uyumu ve yaptırımlar sonucu azalan arzın etkisiyle 2019 yılı 1. çeyrek sonunda yüzde 26 yükseliş kaydederek dönemi 68 dolar/varil seviyesinde tamamladığına işaret edilerek, ilk çeyrek ortalama ham petrol fiyatının 63,2 dolar/varil olarak gerçekleştiği kaydedildi.

"Yılın ilk üç ayında, küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri, ağır-hafif hampetrol fiyat makaslarındaki daralmalar ve rafineri duruşları sektör karlılıklarını etkileyen ana faktörler olarak öne çıktı." değerlendirmesi yapılan açıklama, şöyle devam etti:

"2019’un ilk üç aylık satış hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarındaki yüzde 17 artış ve kurdaki ortalama yüzde 41'lik yükselişin de etkisiyle 20,7 milyar TL oldu. Artan ham petrol ve doğalgaz maliyetleri, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde gerçekleştirilen planlı bakım faaliyetleri nedeniyle oluşan üretim kaybı yanında geçen yıla göre artan finansman maliyetleri ve TL'nin değer kaybı sonucu, yılın ilk çeyreğinde 375 milyon TL net zarar kaydedildi. Yapılan yatırım harcaması ise 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yüksek sezon öncesi planlanan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ndeki bakım faaliyetlerine rağmen birinci çeyrekte yüzde 94 kapasite kullanımı ile 6,7 milyon ton üretim gerçekleştirerek Türkiye talebini karşılamaya devam eden Tüpraş'ın yurt içi satış miktarı 5,2 milyon ton, ihracatı 2,1 milyon ton ve toplam satış miktarı ise 7,2 milyon ton olarak gerçekleşti."

Açıklamada, Tüpraş'ın, ağır hampetrol arzındaki daralma, ABD-Çin ticaret savaşlarının sebep olduğu belirsizlikler ve yoğun bakım faaliyetlerine rağmen, yılın ilk çeyreğinde üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile desteklediğine, Türkiye akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde 26 Şubat 2019’da başlayan ve program doğrultusunda aksamaksızın devam eden periyodik bakım çalışmasında sona yaklaşıldığına değinilen açıklamada, "Tüpraş, operasyonlarını etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançosunun devamlılığı ile destekleyerek artan küresel rekabet gücüyle operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye ve hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Operasyonel ve Finansal Veriler

1.Ç 2019

1.Ç 2018

Fark (%)

Operasyonel
(Bin Ton)

Toplam Üretim

6.740

5.184

30

Toplam Satış

7.241

6.203

17

Finansal
(Milyon TL)

Satış Hasılatı

20.708

13.421

54

Faaliyet Karı

228

690

-67

Vergi Öncesi Kar

-310

472

-166

Net Dönem Karı

-375

378

-199

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Anahtar Kelimeler:
Tüpraş yılın ilk çeyreği

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