Tüpraş yılın ilk çeyreğinde 7,2 milyon ton satış gerçekleştirdi

"Yılın ilk üç ayında, küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri, ağır-hafif hampetrol fiyat makaslarındaki daralmalar ve rafineri duruşları sektör karlılıklarını etkileyen ana faktörler olarak öne çıktı." değerlendirmesi yapılan açıklama, şöyle devam etti:

Açıklamada, ocak ayına 53,9 dolar/varil seviyesinden başlayan Brent ham petrol fiyatının, OPEC ülkeleri ve Rusya’nın kesinti anlaşmasına devam eden yüksek uyumu ve yaptırımlar sonucu azalan arzın etkisiyle 2019 yılı 1. çeyrek sonunda yüzde 26 yükseliş kaydederek dönemi 68 dolar/varil seviyesinde tamamladığına işaret edilerek, ilk çeyrek ortalama ham petrol fiyatının 63,2 dolar/varil olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, kuruluşun, üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile destekleyerek Türkiye akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla yerine getirdiği ifade edildi.

"2019’un ilk üç aylık satış hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarındaki yüzde 17 artış ve kurdaki ortalama yüzde 41'lik yükselişin de etkisiyle 20,7 milyar TL oldu. Artan ham petrol ve doğalgaz maliyetleri, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde gerçekleştirilen planlı bakım faaliyetleri nedeniyle oluşan üretim kaybı yanında geçen yıla göre artan finansman maliyetleri ve TL'nin değer kaybı sonucu, yılın ilk çeyreğinde 375 milyon TL net zarar kaydedildi. Yapılan yatırım harcaması ise 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yüksek sezon öncesi planlanan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ndeki bakım faaliyetlerine rağmen birinci çeyrekte yüzde 94 kapasite kullanımı ile 6,7 milyon ton üretim gerçekleştirerek Türkiye talebini karşılamaya devam eden Tüpraş'ın yurt içi satış miktarı 5,2 milyon ton, ihracatı 2,1 milyon ton ve toplam satış miktarı ise 7,2 milyon ton olarak gerçekleşti."

Açıklamada, Tüpraş'ın, ağır hampetrol arzındaki daralma, ABD-Çin ticaret savaşlarının sebep olduğu belirsizlikler ve yoğun bakım faaliyetlerine rağmen, yılın ilk çeyreğinde üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile desteklediğine, Türkiye akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.