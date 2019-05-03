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Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye İnovasyon Haftası dolayısıyla yapılan değerlendirmede "inovasyon stratejisi" kategorisinde birinciliğe Tüpraş layık görüldü - Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu: - "Tüpraş geliştirdiği yenilikçi uygulamalar ve çözümlerle sektöründe fark yaratan çalışmalar yapıyor"

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

KOCAELİ (AA) - Tüpraş, Türkiye İnovasyon Haftası'nda, "inovasyon stratejisi" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP3rove Academy iş birliğiyle bu sene 7'ncisi gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovalig Ödülleri sahiplerini buldu.

İnovasyona ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Tüpraş, törende "inovasyon stratejisi" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovalig kapsamında verilen ödülü Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakıroğlu, hızla gelişen dijital teknolojilerin etkisiyle, iş modellerinin de değiştiğini belirtti.

Tüketicinin değişen beklentileri de dikkate alındığında, şirketlerin mevcut iş modelleri gelecekteki başarıyı garanti edemediğini vurgulayan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Koç Topluluğu olarak gelişen teknolojilerin getirdiği imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, rekabetçi gücümüzü artırmak ve tehditleri bertaraf etmek üzere geniş kapsamlı bir Dijital Dönüşüm Programı uyguluyoruz. Aynı şekilde 'inovasyon' da stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yine Koç Topluluğu bütününde uyguladığımız İnovasyon Programı ile şirketlerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerle fark yaratmalarını ve rekabetçi üstünlüklerini güçlendirmelerini hedefliyoruz. İnovasyonu ürün ve hizmetlerle sınırlı görmüyoruz. Verimliliğimizi artıracak şekilde tüm süreçlerimizi de yenilikçi bakış açısıyla tekrar tekrar değerlendiriyoruz. İnovasyon Haftası kapsamında topluluk şirketlerimiz daha önce de pek çok ödüller aldılar. Tüpraş da geliştirdiği yenilikçi uygulamalar ve çözümlerle sektöründe fark yaratan çalışmalar yapıyor. Bugün aldığımız 'inovasyon stratejisi' birincilik ödülü de Tüpraş'ın inovasyonu ve girişimcilik iklimini destekleyen, yeniliğe açık iş kültürünü ve stratejik inovasyon yaklaşımını taçlandırmış ve hepimizi gururlandırmıştır."

- "Liderliğimizi inovasyon alanına da taşımaktan büyük gurur duyuyorum"

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise kendilerini son derece mutlu eden bir ödül aldıklarına dikkati çekti.

Yelmenoğlu, "Türkiye’nin en büyük şirketi olarak liderliğimizi inovasyon alanına da taşımaktan büyük gurur duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Teknoloji ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, geleceğe dönük inovatif bakış açılarıyla kurum içi girişimciliği ve girişimcilik ekosistemini desteklediklerine işaret eden Yelmenoğlu, "İç ve dış paydaşlarımızla birlikte değer yaratıyoruz. Kurum içi girişimcilik, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve açık inovasyon stratejilerimizi bütünsel bir şekilde yönetiyor; ürün, süreç ve iş modeli inovasyonlarını tetikliyoruz. Bu sayede inovasyon stratejimiz şirketimizin ana stratejisine hizmet ederek sürdürülebilirliğimize de katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüpraş'a

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