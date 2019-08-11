Tüpraş'a UFUK 2020 desteği

KOCAELİ (AA) - Tüpraş, Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan UFUK 2020 Programı kapsamında en başarılı Türk sanayi kuruluşu oldu.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, UFUK 2020 Programı'nda yer alan 11 Ar-Ge projesiyle Tüpraş, 5,86 milyon avro destek elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, programda yer almanın, uzman kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve ileri teknolojilere erişimde önemli bir araç olduğunu bildirdi.

Elde ettikleri bu başarının Ar-Ge çalışmaları kapsamında geleceğe yönelik attıkları doğru stratejik adımların bir neticesi olduğuna işaret eden Yelmenoğlu, Tüpraş olarak verimlilik, çevre ve dijitalleşme odaklı yeni teknolojilere öncelik verdiklerini vurguladı.

Yelmenoğlu, "Yoğun bir çalışmanın sonucu olan birinciliğimizin arkasında Tüpraş'ın yetkin araştırmacı ekibi, zengin laboratuvar altyapısı ve etkin kurum içi ve kurumlar arası iş birliği yatıyor." ifadesini kullanarak, "Ar-Ge çalışmaları Tüpraş için öncelikli konulardan biri olmaya devam edecek. Ar-Ge, Tüpraş için rekabeti yeniden konumlandıracak bir dönüşüm ve gelişim gücüdür. Ar-Ge gücümüz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şirketimiz için yarattığı katma değerle, iş süreçlerimize hız kazandırarak gelecek stratejilerimizi belirlemede lokomotif görevi üstlenmeye devam edecek. UFUK 2020 kapsamında aldığımız teşvikler ise Ar-Ge çalışmalarımıza finansal desteğin ötesinde önemli bir motivasyon unsuru sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.