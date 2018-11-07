FİNANS

TÜPRAŞ’ın 2018 yılı üçüncü çeyrek dönemi finansal sonuçları

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

Satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110,9 artarak 30,2 milyar TL, net kar ise yüzde 45 azalarak 551 milyon TL düzeyinde gerçekleşti - İlk 9 ay net kar, 1 milyar 973 milyon TL oldu

KOCAELİ (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ), 2018’in ilk 9 ayında net karı 1 milyar 973 milyon TL oldu.

TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, planlı bakımların büyük ölçüde tamamlanarak üçüncü çeyrekte tam kapasite üretim gerçekleştirildiği bildirildi.

"TÜPRAŞ, 2018’in ilk 9 ayında yurt içi motorin ve jet satışlarını geçen yıla kıyasla yüzde 7 artırarak, ülkemizin akaryakıt talebini karşılamaya devam etti." ifadesine yer verilen açıklamada, temmuz ayına 76,7 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatının, artan jeopolitik riskler ve arz problemleri nedeniyle 2018 yılı 3. çeyrekte yüzde 9 artış kaydederek yılın ilk 9 ayını 83,7 dolar/varil seviyesinde tamamladığı, ilk 9 ayda ortalama ham petrol fiyatının 72,1 dolar/varil olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk 9 ayında küresel ekonomik büyüme, hava trafiği talep büyümesi ve altyapı yatırımlarının etkisi ile desteklenen dizel ve jet yakıtı marjlarının geçen yılın üzerinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Benzin ve fuel oil marjları ise geçen yılın altında performans gösterdi. Türkiye pazarı ise yılın ilk sekiz ayında dizel tüketiminde yüzde 8 büyüme, jet yakıtı tüketiminde ise yüzde 12,3 büyüme yakaladı. 2018 3. çeyrekte tam kapasite üretim gerçekleştirerek Türkiye talebini karşılamaya devam eden TÜPRAŞ’ın yurt içi satış miktarı 7,7 milyon ton olurken, toplam satış miktarı ise 8,7 milyon tona ulaştı. İlk 9 aylık toplam satış miktarı ise 22,3 milyon ton olarak gerçekleşti." denildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"TÜPRAŞ 2018 yılı 3. çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki ortalama yüzde 44 artış ve kurdaki ortalama yüzde 60’lık yükselişin de etkisiyle yüzde 110,9 artarak 30,2 milyar TL, net kar ise yüzde 45 azalarak 551 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, ilk 9 ay net kar 1 milyar 973 milyon TL oldu. Yılın ilk 9 ayında rafinaj için toplam 97 milyon dolar yatırım harcaması yapıldı.

Kurumsal risk politikalarımız çerçevesinde, güçlü finansman politikaları, etkin döviz pozisyonu yönetimi ve erken uzun vadeli borçlanmalarla yönetilen bilançomuzun içinde bulunduğumuz dönemde yeni uzun vadeli borçlanma ihtiyacı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonlarını destekleyecek şekilde güçlü bilançonun devamlılığı esas olacaktır. TÜPRAŞ, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir."

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