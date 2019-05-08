FİNANS

Tüpraş'ın ilk çeyrek satışları yüzde 17 artışla 20.7 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 19:41 | Son Güncelleme

Türkiye’nin lider rafineri kuruluşu Tüpraş'ın satışları ilk çeyrekte toplam 7.2 milyon tonu buldu ve satış hasılatı yüzde 17 artışla 20.7 milyar liraya çıktı.

Tüpraş'ın ilk çeyrek satışları yüzde 17 artışla 20.7 milyar lira

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Türkiye’nin lider rafineri kuruluşu Tüpraş'ın satışları ilk çeyrekte toplam 7.2 milyon tonu buldu ve satış hasılatı yüzde 17 artışla 20.7 milyar liraya çıktı.
Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Yüksek sezon öncesi planlanan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki bakım faaliyetlerine rağmen birinci çeyrekte yüzde 94 kapasite kullanımı ile 6.7 milyon ton üretim gerçekleştirerek Türkiye talebini karşılamaya devam eden Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5.2 milyon ton, ihracatı 2.1 milyon ton ve toplam satış miktarı ise 7.2 milyon ton olarak gerçekleşti" denildi ve eklendi:
"Ocak ayına varili 53.9 dolar seviyesinden başlayan Brent ham petrol fiyatı, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ülkeleri ve Rusya’nın kesinti anlaşmasına devam eden yüksek uyumu ve yaptırımlar sonucu azalan arzın etkisiyle 2019 yılı ilk çeyrek sonunda yüzde 26 yükseliş kaydederek dönemi 68.0 dolar seviyesinde tamamladı. İlk çeyrek ortalama ham petrol fiyatı 63.2 dolar olarak gerçekleşti."
Açıklamaya göre, yılın ilk üç ayında, küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri, ağır-hafif hampetrol fiyat makasındaki daralma ve rafineri duruşları sektör karlılıklarını etkileyen ana faktörler olarak öne çıktı.
Açıklamada, "2019’un ilk üç aylık satış hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarındaki yüzde 17 artış ve kurdaki ortalama yüzde 41’lik yükselişin de etkisiyle 20.7 milyar lira oldu. Artan ham petrol ve doğalgaz maliyetleri, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde gerçekleştirilen planlı bakım faaliyetleri nedeniyle oluşan üretim kaybı yanında geçen yıla göre artan finansman maliyetleri ve TL’nin değer kaybı sonucu, yılın ilk çeyreğinde 375 milyon TL net zarar kaydedildi. Yapılan yatırım harcaması ise 33 milyon dolar olarak gerçekleşti" denildi ve şöyle devam edildi:
"Tüpraş, ağır hampetrol arzındaki daralma, ABD-Çin ticaret savaşlarının sebep olduğu belirsizlikler ve yoğun bakım faaliyetlerine rağmen, 2019’un ilk çeyreğinde üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile destekleyerek, Türkiye akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla gerçekleştirdi. İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde 26 Şubat 2019’da başlayan ve program doğrultusunda aksamaksızın devam eden periyodik bakım çalışmasında sona yaklaşıldı. Tüpraş, operasyonlarını etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançosunun devamlılığı ile destekleyerek artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye ve hissedarları, iş ortakları ve Ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." (Fotoğraflı)

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