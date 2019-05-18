Tüpraş'taki TİS görüşmeleri

KOCAELİ (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Toplu İş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine ilişkin, yeniden masaya oturulmadığı sürece hem Tüpraş'ın hem de Petrol-İş Sendikasının, sözü ve kararı, Yüksek Hakem Kuruluna bırakmak durumunda olduğunu bildirdi.

Her fırsatta vurguladıkları gibi Tüpraş'ın yönetim felsefesinin, hak temelli adil bir yaklaşımın oluşturduğuna işaret eden Yelmenoğlu, "Tüm faaliyetlerimizi bu kapsamda ve sendikal haklara istisnasız saygı göstererek yerine getirmekteyiz. Bununla birlikte, risk düzeyi son derece yüksek olan sektörümüzde iş barışının korunmasına da büyük önem veriyoruz. Bu noktada özellikle belirtmek isteriz ki Tüpraş'taki iş barışı, sadece tesislerimizdeki çalışma düzeninden ibaret değildir. Ülkemizin ekonomisi ve sanayisini ilgilendiren çok önemli boyutlarının bulunduğu açıktır." ifadesini kullandı.

- "Yüzde 75'e varan artış talebi"

Yelmenoğlu, bu anlayışla ve masada çözüme ulaşmak hedefiyle 30 Ocak 2019'dan bu yana Petrol-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak iş süreçlerimizin sürdürülebilirliği, verimliliği ve emniyeti açısından elzem olduğuna inandığımız ve Petrol-İş Sendikasının farklı kurumlarda sözleşmelere dahil ettiği 3 temel maddeyi tüm gayretlerimize rağmen maalesef müzakere fırsatını bulamadık. Tüm iyi niyetli çabalarımıza karşın, 13 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen 11. toplantımız sonrasında, arabulucunun uyuşmazlık tutanağını İşkur'a göndermesiyle birlikte bahse konu olan süreç, Yüksek Hakem Kuruluna yönlenmiş bulunmaktadır. Sözleşme sürecinin görünürde tıkanmasına neden olan 3 madde iddia edilenin aksine tümüyle şirketimizin en temel hakkı olan çalışma düzeni tesisiyle ilgilidir. Bu konuya ilişkin ısrarla gerçeği olduğundan farklı gösteren açıklamalar yapılarak, çalışma arkadaşlarımız ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Tüpraş'ta çalışma arkadaşlarımızın geliri, asgari ücretin ortalama 5,2 katı, ülke ekonomisinin lokomotifi olan temel sektörlerin ise ortalama 3 katı olmasına rağmen, karşı karşıya olduğumuz sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 75'e varan artış talebine bakıldığında, niyetin bizleri uzlaşma ortamından uzaklaştırıp, süreci manipüle etmeye zemin hazırladığını üzüntüyle görmekteyiz."