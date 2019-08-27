Tüpraş'tan hibrit lokomotif yatırımı

KOCAELİ (AA) - Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, EURODUAL tipteki 7 hibrit lokomotif için İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile anlaşmaya vardı.

Tüpraş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile EURODUAL tipteki 7 adet Co'Co' hibrit lokomotif ve 8 yıllık yedek parça ve tam servis bakımı için anlaşma imzaladı.

Stadler'in Türkiye'deki ilk iş birliği olan bu anlaşma çerçevesinde, lokomotiflerin 2021'de teslim edilmesi planlanıyor.

Körfez Ulaştırma, bu iş birliğiyle bugüne kadarki en geniş kapsamlı lokomotif alımını gerçekleştirmiş olacak.

Güçlü çekiş gücüne ihtiyaç duyulan yüksek eğimli hatlarda hem 25 kV AC elektrikli hem de dizel çalışma modlarını bir araya getirerek yük taşımacılığı hizmetlerinde kullanılacak lokomotifler, aynı zamanda Türkiye'nin "ilk" hibrit lokomotifleri olacak.

2 bin tona kadar akaryakıt yüklü vagonlarını çekmek için kullanılacak yeni EURODUAL tipteki lokomotifler, Körfez Ulaştırma'nın operasyonel verimliliğini de artıracak.