Tüpraş'tan petrol endüstrisine katkı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş), ortakları arasında yer aldığı "BiZeolCat" Ar-Ge projesinin, Avrupa'nın önemli araştırma ve inovasyon programlarından Horizon2020 Programının "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, Tüpraş'ın da ortaklarından biri olduğu, 9 farklı ülkeden 13 kuruluşun katılımıyla hayata geçecek olan BiZeolCat (Bifunctional Zeolite Based Catalysts And Innovative Process for Sustainable Hydrocarbon Transformation) projesi, Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon2020 Programı, "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenecek.

Tüpraş'ın petrol endüstrisine katkıda bulunacağı proje kapsamında, propilen, bütadien, benzen gibi değerli petrokimya ham maddelerinin daha verimli şekilde üretilmesini sağlayacak yenilikçi süreç ve teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu sayede petrokimya üretim süreçlerinde mevcut teknolojilere göre daha düşük sera gazı salınımı, daha az enerji kullanımı ve daha düşük yatırım maliyetleri sağlanması amaçlanıyor.