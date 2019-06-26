FİNANS

Turagay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

KİLİS'te Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında incelemelerde bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında incelemelerde bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık. Bu ihracat hacmini daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Öğlen saatlerinde sınır hattına gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve bakanlık yetkilileri, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Halil Şaşmaz’dan gümrük kapılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Turagay, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Turagay, amaçlarının Suriye’ye yapılan ihracatı artırmak olduğunu ifade ederek, "Karşı tarafta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) var. ÖSO'nun olduğu alanlarda hem bizim hem de orada yaşayan Suriye vatandaşlarımızın refahını artırmamız gerekiyor. Ticaretin önünü mümkün olduğu kadar açmamız gerekiyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık, bir genelge çıkarttık. 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere artık ihracattaki engellerin hemen hemen hepsini kaldırdık diyebilirim. Ticaret artık serbest hale geldi diyebilirim. Tabii ki birkaç tane istisnai mallar var. Bunlara güvenlik nedeniyle izin verilmiyor. İthalatta da çok büyük adımlar attık. Amacımız çok net ve ortadadır; iki tarafın da refahını artırmak. Suriye halkının, Suriye vatandaşlarının refahını artırmak bölgenin zenginleşmesini sağlamak. Birbirleri ile koordineli bir şekilde içiçe geçmiş bir şekilde barış ortamı içerisinde yapmaktır. Amacımız Karkamış, Çobanbey ile Öncüpınar’dan yıllık 100 bin TIR'a ulaşmaktır. Bunlara da ulaşacağız” dedi.

SURİYE'YE 2018 YILINDA 1 MİLYAR 344 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Turagay, Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade ederek, “70 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu rakamlar 2010 yıllarında 1 milyar 800 bin dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da geliştirmektir. Buna paralel olarak ithalatı da artırmaktır. Karşı tarafın da refahını artırmak gerekiyor. Bizim de refahımızın artması gerekiyor. Karşı tarafta ihtiyaçlar çok fazla, bu ihtiyaçları zamanında karşılamak önemlidir. Oradaki barış ortamını, kendi içimizdeki barış ortamını birinci önceliğimiz içerisinde tutuyoruz” diye konuştu.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Turagay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptıkTuragay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık
 AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca EGM’nin yeni Başkanı oldu AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca EGM’nin yeni Başkanı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Burada evi, arsası olan yaşadı...

Burada evi, arsası olan yaşadı...

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Dünya nefesini tuttu, ABD resmen duyurdu!

Dünya nefesini tuttu, ABD resmen duyurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turagay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık

Turagay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık

 AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca EGM’nin yeni Başkanı oldu

 AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca EGM’nin yeni Başkanı oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor

THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor

İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli

İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli

Türkiye’de 2018’de sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyirci arttı

Türkiye’de 2018’de sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyirci arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.