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TURAP EXPO Türk ve Arap Ülkelerine Köprü Oluyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

6’ıncı Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 4’üncü Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Turap Expo İstanbul’da açıldı.

TURAP EXPO Türk ve Arap Ülkelerine Köprü Oluyor

İSTANBUL, (DHA) - 6’ıncı Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 4’üncü Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Turap Expo İstanbul’da açıldı. Arap ülkelerinden gelen bin 500 işadamının katıldığı fuarda Türk gıdası ve makinaları görücüye çıktı.

Üretim ve tarımın çokça gündemde olduğu bugünlerde İstanbul’da Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) önemli bir fuara ev sahipliği yaptı. 6’ıncı Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 4’üncü Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı başladı. Fuara 20 Arap ülkesinden bin 500 iş adamı katıldı. Fuarda otel, cafe, pastane ekipmanları, konaklama teknolojileri ve ev dışı tüketim ürünleri sergilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan yardımcısı Mustafa Aksu, yaptığı konuşmada fuara ciddi bir katılımın olduğunu belirterek, daha iyi bir ev sahipliği için bakanlığın üzerine düşen görevi yaptığını söyledi.

"ARAP ÜLKELERİ EKSİKLİKLERİNİ TÜRKİYE’DEN TAMAMLAYACAK"

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Başkanı Sabuhi Attar, fuarın önemine dikkat çekerek, “Türk İşadamları, Türk gıdacıları ve imalatçıları burada yerlerini aldı. Bizde, Türk gıdacılarını Arap pazarında en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Arap ülkelerinde ki eksiklikleri bu fuar sayesinde tamamlayarak inşallah bu fuarın amacını başaracağız” şeklinde konuştu.

"BU FUARLA ARAP ÜLKELERİ İLE OLAN TİCARETİMİZ DAHA İYİ OLACAK"

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ticaretin hem Arap ülkeleri için hem de Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu tip organizasyonlar sayesinde Türkiye’nin sahip olduğu teknolojik üstünlükleri, üretim kabiliyetini ve kaliteli ürünleri makul fiyatlarla satma becerisini Arap dostlarımıza ve yatırımcılara sunma imkanı buluyoruz. Bu anlamda bu fuarları çok önemsiyor ve bu güne kadar arzu etmediğimiz noktada olan Arap ülkeleri ile olan ticaret hacmimizi çok daha iyi noktalara geleceğini ümit ediyorum. Başta TURAP yöneticileri olmak üzere bu fuarda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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