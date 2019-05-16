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Turcas, yatırımda Irak'ı radarına aldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy: - "Şu anda bölgede Irak ekonomisi yeniden canlanmaya başladı, para geliyor. Tekrar bir yükseliş var" - "Ülkede ciddi bir altyapı ve üretim sıkıntısı da var. Irak, Türkiye için büyük bir potansiyel barındırıyor" - "Irak'ın enerji sektöründe daha kalıcı, döviz geliri yaratacak ve kamu alım garantili enerji projelerinde yer alıp alamayacağımızı değerlendiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy, ekonomisi yeniden canlanmaya başlayan Irak'ın enerji sektörünün Türkiye için büyük potansiyel barındırdığını belirterek, "Irak'ın enerji sektöründe daha kalıcı, döviz geliri yaratacak ve kamu alım garantili enerji projelerinde yer alıp alamayacağımızı değerlendiriyoruz." dedi.

Turcas Petrol AŞ'nin 2018 Mali Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Aksoy, toplantı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek enerji sektöründeki gelişmeler ve şirketin gelecek planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirket olarak son 10 yılda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Aksoy, ekonomideki gelişmeler ışığında enflasyon ve faiz oranlarının şirketleri yatırım yapmaktan biraz uzaklaştırdığını, yatırım olabilmesi için büyüme trendinin yeniden sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Aksoy, mevcut durumda kurun tetiklediği bir enflasyon ile karşı karşıya kalındığını vurgulayarak, "Bu yüzden de dolarda stabilizasyon kritik hale geldi. Dolarda stabilizasyonu temin etmek için hükümetin yerli ve yabancı yatırımcıya güven vermesi gerekiyor. Bunu sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkiye'ye yeniden para çeker hale gelmemiz lazım. Hükümetin bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum ve o yüzden yılın ikinci yarısından sonrası için olumlu bakış açımı koruyorum." ifadelerini kullandı.

- Öncelik jeotermal olacak

Aksoy, Turcas Petrol AŞ'nin gelecek dönemde jeotermal enerji yatırımlarına öncelik vereceğini söyledi.

Aydın'da 18 megavatlık bir jeotermal enerji santrali kurduklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Ruhsat alanımızın olduğu sahada bir tesis daha yapacak kadar rezerv olduğunu düşünüyoruz ama orada yeni bir yatırım yapabilmemiz için kamunun 2020 sonrasına yönelik yenilenebilir enerji stratejisini açıklaması gerekiyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması 2020'de sona eriyor ve bundan sonrasında strateji ne olacak, teşvik verilecek mi veya hangi kaynağa ne kadar verilecek gibi soruların cevaplarını almamız ve önümüzü görebilmemiz lazım. Bu durumda, jeotermalde yatırım yapmayı kesinlikle düşünebiliriz."

- "Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerini inceliyoruz"

Aksoy, yurt dışı yatırımlarında Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerini incelediklerini dile getirdi.

Özellikle Orta Doğu bölgesinde çok ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Aksoy, "O bölgelerde ortaklıkla yeni yatırım yapılabiliriz. Şu anda bölgede Irak ekonomisi yeniden canlanmaya başladı, para geliyor. Tekrar bir yükseliş var. Ülkede ciddi bir altyapı ve üretim sıkıntısı da var. Irak Türkiye için büyük bir potansiyel barındırıyor. Kürt bölgesindeki madeni yağ distribütörlüğü faaliyetlerimiz sayesinde bölgeyi tanıdık. Şimdi, Irak'ın enerji sektöründe daha kalıcı, döviz geliri yaratacak ve kamu alım garantili enerji projelerinde yer alıp alamayacağımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Akaryakıta her yıl 200-300 milyon lira yatırım

Şirketin mali tablosuna ilişkin bilgileri de paylaşan Aksoy, dolar kurundaki artışa bağlı olarak bu yıl Turcas Petrol AŞ'nin 127 milyon lira civarında net zarar açıkladığını aktardı.

Öte yandan, Shell-Turcas petrol ortaklığının ise 2018'de 33 milyar liralık ciro elde ettiğini kaydeden Aksoy, bu yıl 35-40 milyar lira bandını yakalamayı hedeflediklerini her yıl akaryakıt ağını sürdürme ve yenilemek için 200-300 milyon lira aralığında yatırım yaptıklarını belirtti.

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Irak Turcas Üst Yöneticisi Batu Aksoy YEKDEM yenilenebilir enerji

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