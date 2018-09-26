Turcas'tan soruşturma açıklaması

Turcas Petrol AŞ tarafından, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte iştirakleri Shell & Turcas Petrol AŞ hakkında başlatılan soruşturmanın şu aşamada kanun ihlali anlamına gelmediği bildirildi.

Turcas Petrol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında bazı dağıtım şirketleriyle birlikte Shell & Turcas Petrol AŞ hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Şirket olarak birincil önceliklerinin, faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesi olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulunun bu bilgilendirmesi kapsamındaki açıklamaların, web sitelerinde de belirtildiği üzere, şu aşamada 4054 sayılı Kanun'u ihlal anlamına gelmediğini veya söz konusu kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile zamanında paylaşılacağını bildiririz."

Rekabet Kurumunun web sitesinde yer alan duyuruya göre, BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ'nin bayilerine yönelik uygulamalarıyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirketlerin rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

