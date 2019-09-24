FİNANS

TÜREB ve bankalar, EPDK'da rüzgar yatırımlarını değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

TÜREB ve bankalar, EPDK'da rüzgar yatırımlarını değerlendirdi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) üyeleriyle 7 bankanın temsilcileri, rüzgar sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

TÜREB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı Refik Tiryaki başkanlığında yürütülen toplantıda, rüzgar enerjisi yatırımlarının finansmanı ve yönetmeliklerle ilgili sorunlar ele alındı.

Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi Bankası’ndan Üst Düzey Yönetici ve Proje Finans yöneticilerinin katıldığı toplantıda, finans sektörünü etkileyen konu başlıkları, yatırımcıya yansıyan farklı sorunlar, finansman yapıları ve projelerin finanse edilebilirliğini artırıcı öneriler görüşüldü.

Gelecek dönemde benzer toplantıların periyodik olarak yapılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Enerjisi TUREB Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği

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