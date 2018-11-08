FİNANS

TÜREB'e göre YEKA RES-2 tavan fiyatı makul

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven: -"YEKA ihalesi için düzenlenecek yarışmalarda, başlangıç tavan fiyatın kilovatsaat başına 5,5 dolar/cent olarak belirlenmesi makul seviye" -"İhalede garanti fiyat süresinin 15 yıl olmasını önermiştik, çünkü o takdirde finansman bulmak kolaylaşıyor"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı (TÜREB) Mustafa Serdar Ataseven, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ikinci rüzgar projesi (YEKA RES-2) için düzenlenecek yarışmalarda, başlangıç tavan fiyatının kilovatsaat başına 5,5 dolar/cent olarak belirlenmesinin makul bir seviye olduğunu bildirdi.

Ataseven, yaptığı yazılı açıklamasında, rüzgar enerjisinde teknoloji geliştikçe türbinlerin verimliliğinin arttığını ve fiyatların ucuzladığını kaydetti.

Piyasadaki elektrik fiyatı olarak da bilinen takas fiyatının zaten kilovatsaat başına 5,5-6 dolar/cent civarında bulunduğuna işaret eden Ataseven, daha önce yapılan rüzgar YEKA ihalesinde ortaya çıkan fiyatın 3,48 dolar/cent olduğunu anımsattı.

- Finansman kolaylığı

Yeni ihalelerde, teklif edilen fiyatın 15 yıl boyunca garantisi bulunacağını ama lisans süresinin 49 yıl olacağına dikkati çeken Ataseven, şunları kaydetti:

"TÜREB olarak alım garantisinin 15 yıl olmasını önermiştik, çünkü o takdirde finansman bulmak kolaylaşıyor. İkinci rüzgar YEKA'sında başlangıç tavan fiyatının kilovatsaat başına 5,5 dolar/cent olarak belirlenmesi de makul seviye. Tüm gelişmelerle birlikte Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından YEKA’larla havza planlaması yapılmış oldu. Bağlanabilir kapasiteler de teknolojinin gelişmesiyle arttı. Hem havza planlaması hem de teknolojinin gelişmesi daha fazla bağlanabilir kapasiteyi oluşturdu. Türkiye’nin kurulu gücü arttığı için bağlanabilir kapasite de artıyor. Bu da sektör adına sevindirici bir gelişme."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının dün Resmi Gazete'de yayımlanan Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi ilanında, her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde kurulacak rüzgar enerjisi santrali ihaleleri için son teklif verme tarihi 7 Mart 2019 olarak duyurulmuştu.

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Rüzgar Rüzgar Enerjisi TUREB TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven

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