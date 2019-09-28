FİNANS

Turhal Şeker Fabrikası şeker pancarı alımına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 18:56 | Son Güncelleme

Turhal Şeker Fabrikası şeker pancarı alımına başladı

Kayseri Şeker'in üç fabrikasından biri olan Turhal Şeker Fabrikası'nda 2019-2020 alım kampanyası başladı.

Kayseri Şeker Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fabrikanın pancar kantarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şeker pancarı üretimine ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Fabrikanın geçen yıl 8 bin ton günlük şeker pancarı işlediğini belirten Akay, fabrikanın adeta bölge halkı ve çiftçisiyle yeniden barıştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pancar alım fiyatını ton başına 300 lira açıkladığını hatırlatan Akay, şunları kaydetti:

"Çiftçiye vereceğimiz fiyatı sadece burada uygulamıyoruz. Kayseri ve Boğazlıyan'da olmak üzere toplam 15 bin sözleşmeli çiftçimiz var. Vereceğimiz her bir kuruş burada neyse orada da aynı şekilde olacak. Kayseri Şeker, bu sene de ton başına 10 lira fiyat farkı ilavesini uygulayacak. Yani 310 liradan tonunu üreticiden alacak. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından pancarını ilk teslim eden 3 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.

Dua edilmesinin ardından pancar alımına başlandı.

Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı Tokat turhal

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