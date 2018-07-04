Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Turhal Şeker Fabrikası, tarihi misyonu olan ve sektörde öğretmen olarak değerlendirilen bir fabrika. Bu nedenle eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Turhal Şeker'in 84 yıl önceki ruhunu canlandıracağız." dedi.

Akay, fabrika binasında düzenlediği basın toplantısında, Turhal Şeker Fabrikası bünyesinde memur olarak 1 kişi, işçi olarak da 17 kişi ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Fabrikayı çalıştırmak için aldıklarını, başka bir niyetleri bulunmadığını anlatann Akay, bunun için de Turhal ve bölgenin deneyimli insanlarına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Fabrika bünyesindeki işçilerin büyük çoğunluğunun kendileri ile devam etmek istemediğini dile getiren Akay, "302 kişiden 18 kişi ile sözleşme imzaladık. Fabrikanın çalışabilmesi için bu personel yeterli değil. Dört haftadır bu açığı kapatmak için Boğazlıyan ve Kayseri'den personel getiriyoruz. Bu hafta gelen personel sayımız 240'ı buldu ancak bu, kalıcı bir çözüm değil. Yani bu fabrikada bölgenin insanı çalışacak. Bizim bulduğumuz bu çözüm geçici bir çözüm." diye konuştu.