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'Turist Antalya'yı daha hor kullanıyor'

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm merkezlerinde yerel yönetim hizmetleri için kaynak sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Örneğin Antalya nüfusu 2,5 milyon civarında.

'Turist Antalya'yı daha hor kullanıyor'

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm merkezlerinde yerel yönetim hizmetleri için kaynak sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Örneğin Antalya nüfusu 2,5 milyon civarında. Geceleme sayımız 900 milyon düzeyinde. Yabancı ve yerli turist gecelemesi 150 milyon civarında ve turist şehri bizden çok daha hor kullanıyor" dedi.
Davut Çetin, ATSO'nun Temmuz ayı meclis toplantında ülke ve kent ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çetin, 11'inci Kalkınma Planı 2023 hedeflerinde Antalya'nın adının bir kez geçtiğine işaret etti. Antalya'nın demiryolu bağlantısı hedefinin planda yer aldığını belirten Çetin, "Antalya'ya demiryolu gelmesi 1930'lardan bu yana gündemde olan bir konu. Hatta 1933 yılında 2134 sayılı 'Afyonkarahisar - Antalya Demiryolunun İnşasına Dair Kanun', oylamaya katılan 195 milletvekilinin tamamının kabul oyu ile kanunlaşmıştır. Bu haber, bölgede büyük sevinç yaratmış, kutlamalar yapılmıştır. O gün yapılan kutlamaların 90 yıl sonra karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık 2023'te Antalya'da hızlı treni görmeyi ümit ediyoruz" dedi.
'BÜTÇE 250 MİLYON DOLARA YAKLAŞABİLİR'
Tartışmalara konu olan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Türkiye'nin turizm hedefleri için önemli katkı yapacağına kuşku olmadığını belirten Çetin, "Ajansın gelirlerine ilişkin tahminler 150-200 milyon dolar düzeyinde. Maliye verilerine göre bütün konaklama ve bütün yeme içme sektörünün net satışları 200 milyar liraya yakındır. Acente ve özellikle hava taşımacılığı firmalarının katkısıyla ajansın geliri 250 milyon dolara yaklaşabilir. Şimdiye kadar tanıtım bütçesi 30 milyon dolar civarıydı, dolayısıyla tanıtım için büyük bir bütçe olacağına kuşku yoktur. Ajansın kurumsal yapısının zamanla gelişeceğine inanıyorum" diye konuştu.
'TURİZMİN SORUNLARI TANITIMDAN İBARET DEĞİL'
Daha katılımcı bir hazırlık ve yönetim biçimi oluşturulması gerektiğini de belirten Çetin, "Ajans yönetiminde acenteler daha iyi temsil edilmeliydi. Biz destinasyon yönetimini esas alan, turizm merkezlerinde belediye hizmetlerinin gelişmesini sağlayacak bir fon oluşturulmasını savunmuştuk. Fonun kaynağı konaklama vergisi olarak alınsaydı, doğrudan sektöre yük gelmezdi. Türkiye turizminin sorunları tanıtımdan ibaret değildir" dedi.
'ŞEHRİ TURİST ÇOK DAHA HOR KULLANIYOR'
Turizm merkezlerinde yerel yönetim hizmetleri için kaynak sorununun çözülmesi gerektiğini söyleyen Davut Çetin, "Örneğin Antalya nüfusu 2.5 milyon civarında ve kendi geceleme sayımız 900 milyon düzeyinde. Yabancı ve yerli turist gecelemesi 150 milyon civarında. Turist şehri bizden çok daha hor kullanıyor. Bir o kadar da ikinci konut nüfusumuz var. Turistin ulaşım, su kullanımı, atık gibi altyapı ve hizmet tüketimi yerlinin en az iki katıdır. Belediyelerin bütçe paylarında ise en önemli kriter nüfustur. Bu nedenle turizm nüfusu bir şekilde bütçe payında dikkate alınmalı" diye konuştu.
'MİLLETİN ALIM GÜCÜNÜN YERİNE GELMESİ ŞART'
Genel ekonomide enflasyon karşısında alım gücünün zayıflamasının tüketici güvenini düşürdüğünü anlatan Çetin, "Ekonomide canlanma için enflasyonun düşmesi, milletin alım gücünün yerine gelmesi şart. Üretici enflasyonu halen yüzde 25'lerde. Elektriğe gelen zamlar, KDV ve ÖTV ayarlamaları enflasyona şimdi etki edecektir. Elektriğe gelen zamlar sanayicinin maliyetlerini yükseltmiştir, bu artış mecburen fiyatlara yansıyacaktır. Enflasyon düşmeden, ülke riski azalmadan faiz indirimi zorlanırsa yeniden döviz krizi yaşarız. Bu nedenle Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi risklere dikkat etmelidir" dedi.
'SIĞINMACILAR İŞSİZLİĞİ ARTIYOR'
İşsizliğin artmaya devam ettiğini ve işsiz sayısının dar tanımlı 4.5 milyon, geniş tanımlı 6 milyonu geçtiğini belirten Davut Çetin, bu artışlarda sığınmacıların kayıtdışı işlerdeki istihdamının önemli faktör olduğunu kaydetti. Çetin, "Sadece Suriyeli sığınmacılar değil, Afgan sığınmacılar da artıyor. İnşaat sektöründe artık Afganlar çalışıyor. Yaşlı ve çocuk bakımını Orta Asyalı kadınlar yapıyor, çocuk bakımında Filipinler'den bakıcı geliyor. Geçen yıl sonu itibarıyla ülkemize 1 milyon 211 bin kişi yerleşmiş durumda. Bu rakama Suriyeli sığınmacılar dahil değil. Antalya'da yerleşik yabancı sayısı 76 bine yaklaşıyor. Antalya yurtdışından en fazla göç alan üçüncü il" diye konuştu.
SIĞINMACILARIN DÖNMESİ İÇİN ANLAŞMA ÖNERİSİ
Geçen yıl 279 bin yabancının ülkemize yerleşerek çalışma veya oturma izni aldığını söyleyen Çetin, "Bunun 71 bin 800'ünü Iraklılar oluşturuyor. İkinci sırada 36 bin ile Afganistan'dan gelenler, üçüncü sırada 33 bin ile Suriye'den gelenler bulunuyor. 250 bin dolara konut alımına oturma izni ve vatandaşlık verilmesi, ayrıca kayıtdışı çalışma imkânları Ortadoğu ve Asya'dan yabancı girişini teşvik etmektedir. Şimdi İstanbul'da önlemler alınmaya başlandı, bu önlemler sabırlı ve dikkatli bir şekilde devam etmelidir. Yabancı düşmanlığı yapmadan sığınmacıların Suriye'ye dönmesi için Esat yönetimi ve diğer ülkelerle anlaşma sağlanmalıdır. Ayrıca yabancı konusunun yalnızca Suriyeliler olmadığı da görülmelidir" dedi.
'100 BİN REKORUNU BEKLİYORUZ'
Antalya ekonomisinde turist sayısında ilk altı ayın yüzde 17, temmuzun yüzde 16 büyümeyle tamamlandığını dile getiren Davut Çetin, "Mayıs ayındaki duraklama yerini güçlü büyümeye bıraktı. 28 Temmuz itibarıyla 2019 yılı havaalanları girişi 7 milyon 926 bine ulaşmış durumda. Günlük turist girişinde rekorumuz 96 bin 191 oldu, şimdi 100 bin rekoru bekliyoruz. Avrupa'dan, İspanya'ya giden turistlerin bir kısmı yönünü Antalya'ya çevirdi. Mayorka gibi yerler fiyat kırmaya başladı. Turizmde iyi gidiyoruz, fakat bunun ticarete yansıması halen istediğimiz düzeyde değil. En yoğun turizm bölgelerimizden bile şikayetler geliyor. Kent turizminin ve ticaretinin gelişmesi için hepimizin ve esnafımızın da yapması gereken çok şey bulunuyor" diye konuştu.
VİTRİN GÜZELLERİNE ÖDÜL
Toplantıda, perakende sektörünün canlanması ve ticari hareketlilik yaratılması amacıyla 9'uncu Grup (Tekstil) Meslek Komitesi öncülüğünde tekstil sektörüne yönelik düzenlenen 'En Güzel Vitrin Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllendirildi. ATSO Başkanı Davut Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer'in ödüllerini takdim ettiği yarışmada Manolya Ülkü birinci, Didonis Gıda Tekstil ikinci, Çerçiler Kumaş'tan Haluk Çerçiler üçüncü oldu. Serdar Çimenbiçer ve İlteray Tekstil Turizm'e mansiyon ödülü verildi. Marks & Spencer Mall Of Antalya Şubesi de jüri özel ödülü aldı. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ve iki katılımcıya mansiyon olarak 1000'er TL para ödülü verildi.

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'Turist Antalya'yı daha hor kullanıyor''Turist Antalya'yı daha hor kullanıyor''Turist Antalya'yı daha hor kullanıyor'

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