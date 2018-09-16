Turist rehberi, akvaryum hobisiyle ihracatçı oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, eski turist rehberi Timur Eker, beslemek için satın aldığı akvaryum canlısı 'cüce karides' ve 'cüce kerevit' sayısı hızla artınca ticarete girdi. Almanya ve İtalya başta olmak üzere 8 ülkeyle anlaşma yapan Eker, yılda 250 bin karides, 20 bin kerevit ihraç edip 50 bin Euro ciro hedefliyor.

Antalya'da oturan ve 30 yılı aşkındır akvaryum hobisi bulunan eski turist rehberi Timur Eker, 2008 yılında Almanya'da düzenlenen bir akvaryum fuarına katıldı. Fuarda gördüğü 'cüce karides' ve 'cüce kerevit' olarak adlandırılan renkli karides ve kerevitler Eker'in ilgisini çekti. Türkiye'ye dönünce yaklaşık bir yıl bu canlılarla ilgili araştırma yapan Eker, Almanya'dan boyları en fazla 3.5 santimetre olan cüce karidesler ile 5 santimetre olan cüce kerevitlerden renklerine göre 20 çeşit satın aldı. İlk etapta 60 karides ve kereviti Antalya'ya getirerek beslemeye başlayan Timur Eker, 6-8 hafta arasında bir dişisi 20 adet üreyen karides ve kerevitlerin sayısının hızla arttığını görüncü bunu değerlendirmeye karar verdi.

HOBİSİNİ MESLEK EDİNDİ, ÜRETİMİ 5 KATINA ÇIKARDI

Karides ve kerevit ticareti yapmaya karar veren Timur Eker, Muratpaşa ilçesinde içerisinde havuzların bulunduğu bir tesis kurdu. 2013 yılında 100 bin litrelik tesise sahip olan ve üretimi sürdüren Eker, Türkiye'nin farklı bölgelerine akvaryum canlılarını gönderip ticaretini yapmaya başladı. Bu sırada rehberliği de bırakan Timur Eker, hobi olarak başladığı cüce karides ve kerevit ticaretini kendine meslek edindi. Süs amaçlı cüce karides ve kerevit üretiminin bu kadar büyük çapta Türkiye'de yalnızca kendisinin yaptığını belirten Timur Eker, dünyada ise yalnızca Çin'de bu kadar büyük çapta üretildiğini tahmin ettiğini söyledi. Eker, 2013 yılında 100 bin litre olan üretim kapasitesini bugün 5 katına çıkararak 500 bin litrelik hacme ulaştı.

8 ÜLKEYLE TİCARET ANLAŞMASI YAPTI 50 BİN EURO CİRO HEDEFLİYOR

Türkiye'de akvaryum süsü olarak kerevit ve karidesi bu kadar büyük potansiyelde yalnızca kendisinin ticaretini yaptığını anlatan Eker, ayrıca ihracat için kolları sıvadığını, aralarında Almanya ve İtalya'nın olduğu 8 ülkedeki firmalarla ticaret için sözleşmeleri tamamladığını söyledi. Türkiye'de tüm petshopların kendisinden bu canlıları satın aldığını ifade eden Timur Eker, şöyle konuştu:

"Edirne'den Kars'a kadar tüm petshoplar benden toptan ve perakende olarak bu canlıları alıyor. Rahat bir ortamda çalışıyorum. Bu yıl birkaç ülkeyle görüştüm. Yurt dışına açılma gibi bir girişimde bulunduk. Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Yunanistan ve Bulgaristan ile görüşmeler yaptık, oradaki firmalarla sözleşmeler yaptık. Amacımız yılda 250 bin karides, 20 bin kerevit ihraç etmek. Bu da yaklaşık olarak 50 bin Euro yapıyor."