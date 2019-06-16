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Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 400 bine çıkması Çince öğrenmeye yardımcı olan kitap satışlarında ve Çince öğrenmek isteyen Türklerin sayısında rekor artışa yol açtı.Çince öğrenim kitapları satan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, “Çince öğrenmek isteyen Türk vatandaşı sayısında büyük bir çıkış var.

Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Haziran (DHA)-Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 400 bine çıkması Çince öğrenmeye yardımcı olan kitap satışlarında ve Çince öğrenmek isteyen Türklerin sayısında rekor artışa yol açtı.Çince öğrenim kitapları satan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, “Çince öğrenmek isteyen Türk vatandaşı sayısında büyük bir çıkış var. Yüzde 30 Çince öğreten kitap satışları arttı.Esnaf, öğrenci de dahil her meslek grubundan Çince öğrenim setlerinden alıyorlar.Kapadokya bölgesinden de büyük talep alıyoruz” dedi.

Çin ve Türkiye arasında siyasi, ticari ve kültürel yakınlaşma Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısını rekor düzeyde artışına yol açtı. Geçtiğimiz yıl 400 bin Çinli turist Türkiye’yi ziyaret ederken, artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Çinli turist sayının 1 milyona çıkması bekleniyor.Bu yıl ise Türkiye’ye yeni uçmaya başlanayan Çin havayolu şirketlerinin de etkisiyle Çinli turist sayısının 500 bini bulacağı tahmin ediliyor.Çinli turist artışına paralel olarak Türkiye’de Çince öğrenim kitaplarına da, Çince öğrenmek isteyenlerin sayısına yansıdı. Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) yayınevlerinden aldığı bilgiye göre Çince öğrenme kitaplarının rekor düzeyde satışı yapıldı.

"KİTAP SATIŞLARINDA YÜZDE 30 ARTIŞ VAR"

Çince öğrenim kitap satışları yayınevlerinin verdiği bilgilere göre yüzde 30 arttı.Kitapları her meslek grubundan alan olduğu belirtildi. Satışlarda en dikkat çeken ise özellikle Kapadokya bölgesinden alıcıların sayısındaki artış. Çince öğrenim kitapları satan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, kitapları okuyucularla buluşturarak iki ülke arasında kültürel bir köprü kurulmasına önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

“TURİST SAYISI ARTINCA ÇİNCE ÖĞRENMEK İSTEYENLER DE ARTTI”

Türkiye’ye gelen Çinli turist ile kendi dillerinde iletişim kurmak isteyen Türk vatandaşı sayısında da artış olduğuna dikkat çeken Hepkon, “ Biz de ana dili Çince olmayanlar için hazırlanmış öğretim setlerini okuyucularla buluşturduk. Turist sayısının artışına paralel Çince kitap satışları da arttı.Özellikle geçmiş dönemlere göre yüzde 30 gibi bir artışın olduğunu yaptığımız araştırma sonucu görebiliyoruz. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin Kuşak Yol Projesi ile güçlenmesi Türk okurunda da Çin’e yönelik ilgiyi arttırdı. Çinceyi “kendi kendine” öğrenmek isteyenler için özel olarak kapsamlı öğretim metotları ile hazırlanan “Başarının Yolu Yabancılar için Çince Öğretimi Kitap Serisi’ne Türk okuyucularla buluşturduk. Her kesimden bu kitaplara ilgi var. Esnaflar, öğrenciler, rehberler Çince öğrenim kitaplarını alıyor. İlk iki kitap çok ilgi gördü. Serinin diğer kitaplarını da önümüzdeki günlerde yayımlayacağız. Özellikle de Çinlilerin en çok ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinden azımsanmayacak sayıda kitaplara rağbet var.Bunun yanı sıra Çinliler de Türkçe öğrenme kitapları satın alıyor.Bu satışlarda da artış var” şeklinde konuştu.

"ÇİNLİ TURİSTLERİN DE TÜRK EDEBİYATINA İLGİSİ ARTTI"

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, “Türk okuyucularına da çağdaş Çinli yazarları ve eserlerini tanıtmaya da amaçlıyoruz.Bunun yanı sıra Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin de Türk edebiyatına ilgisi arttı” dedi ve ekledi: Bu sayede de tercüme eserlerimizin satışları da arttı. Beşiktaş’daki mağazamızda ‘That’s China’ programı çerçevesinde getirdiğimiz Çin tarihini, kültürünü, mimarisini tanıtan kitaplara yoğun ilgi var. Aynı kitapları yakında Ankara’da da okurlarımızla buluşturmayı planlıyoruz. Tercüme eserler ile Çin ve Türk halklarının birbirlerini daha iyi anlayacaklarını düşünüyoruz.Okuyucularla buluşturduğumuz Çince öğrenim kitaplarında 28 konu yer alıyor. Kelimeler, Konuşmayı Öğrenelim, Püf Noktası, Çince Karakterleri Öğrenelim, Okuma ve Yazma Alıştırmaları ve Kapsamlı Alıştırmalar başlıkları altında bölümlere ayrılıyor. İki kitaba ek olarak verilen alıştırma kitapları ve CD ile daha fazla pratik yapılabiliyor. Bu yoğunlaştırılmış metotla, iki cildi bitirdikten sonra 600’den fazla Çince kelimeyi kullanabilir ve 400’den fazla Çince karakteri yazabilir hale gelebilirsiniz”

ÇİNCE’Yİ SEÇEN ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Çince öğreniminin yolunun açılması amacıyla üniversitesinde Çince'yi seçen Türk öğrencilere burs veriyor. 3 yılda bursu alan Türk öğrenci sayısı da 100'ü geçti. Çinliler Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor.

THY UÇAKLARINDA DA ÇİNCE BİLEN KABİN GÖREVLİSİ SAYISI REKOR SAYIDA ARTTI

Bu arada Türk Hava Yolları da yabancı dil bilmeyen yolcularla iletişimi kolaylaştırmak için de uçtuğu ülkeye göre o ülkenin ana dilini bilen en az bir kabin personelini uçuşta görevlendiriyor. Türk Hava Yolları’nda Çince bilen kabin görevlisi sayısı da rekor düzeyde arttı. THY’de Çince bilen 40 kabin görevlisi var.Kabin görevlileri uçuşlarda Çinliler ile kendi dillerinde iletişim kuruyorlar.(Fotoğraflı)

Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdıTurist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdıTurist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı

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