Turist sayısı Mayıs’ta yıllık yüzde 27 arttı

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Türkiye'ye giriş yapan turist sayısı Mayıs ayında, bir önceki yılın Mayıs ayına göre, yüzde 27 artışla 3.68 milyon kişiye yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.81 artışla 11.46 milyon kişiye çıktı.

Buna göre, yılın ilk beş ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 1 milyon 388 bin kişiyle Rusya ilk sırada. Rusya’yı 1 milyon 108 bin kişiyle Almanya, 980 bin kişiyle İran ve 854 bin kişiyle Gürcistan izledi.

Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların, 137 bini deniz yoluyla, 3 milyon 834 bini havayoluyla, 921 bini karayoluyla ve üç bini tren yoluyla giriş yaptı.

